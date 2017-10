© o-posts.com - Mesut Özil

Dnes 11:26 - Mesut Özil je vedle Alexise Sáncheze hráčem, kterému v Arsenalu po konci sezony končí smlouva. Přestože byl Arséne Wenger během léta přesvědčen, že oba fotbalisté nové kontrakty podepíší, nyní se zdá, že minimálně Mesut Özil je blízko přestupu zadarmo. Do Manchesteru United. Özil to údajně oznámil spoluhráčům v Arsenalu.

Arséne Wenger před časem oznámil, že vyjednávání s Mesutem Özilem o nové smlouvě je na mrtvém bodě a nemá blízko k nějakému konkrétnímu východisku - podpisu, nebo definitivnímu rozhodnutí od Özilově odchodu.

Deník The Mirror nyní přišel se zprávou, že Mesut Özil měl svým spoluhráčům potvrdit, že odejde do Manchesteru United, se kterým se dohodl na platu 300 tisíc liber. K přestupu by mohlo dojít už v lednovém přestupovém oknu, Arsenal by tak za německého tvůrce hry vyinkasoval alespoň nějakou částku, i když by se pravděpodobně nepřiblížila 42 milionům liber, za které jej Arsenal před čtyřmi lety koupil z Realu Madrid.

Po svém příchodu v roce 2013 se Mesut Özil zařadil mezi nejlepší hráče tehdejšího Arsenalu. Ve své první sezoně v Premier League vstřelil pět branek a na dalších deset přihrál. Ještě lepší byl o rok později, kdy útočil na překonání rekordu v počtu asistencí během jednoho ročníku Premier League - v sezoně 2015/16 přidal k šesti gólům úctyhodných devatenáct asistencí.

Sezona před dvěma lety jako by byla Özilovým vrcholem. Od té doby už se takovými čísly pyšnit nemůže, přestože deset asistencí a osm gólů z loňského ročníku Premier League jsou stále dobré statistiky.

V nové sezoně však devětadvacetiletý německý záložník ztratil stabilní místo v základní jedenácte Arsenalu. V Premier League odehrál během úvodních osmi kol necelých čtyři sta minut a na gól či asistenci stále čeká.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk