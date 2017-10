Premier League - Tottenham poměří síly s Liverpoolem. Arsenal jede do Goodison Parku. Chelsea přivítá čtvrtý Watford

© skysports.com, fotbalportal.cz - Spurs vs. Reds

0 Líbilo se

Dnes 09:38 - Deváté kolo Premier League odstartuje už páteční předehrávkou mezi West Hamem a Brightonem. V sobotu bude hlavním tahákem souboj páté Chelsea a čtvrtého Watfordu. Blues nečeká nic jednoduchého. V neděli pak program vyvrcholí duely mezi Evertonem a Arsenalem a poté Tottenham ve Wembley přivítá Kloppův Liverpool.

Tottenham - Liverpool

Neděle 22. října, 17.00, Wembley

Celé deváté kolo uzavře právě bitva Spurs a Reds ve Wembley. Posledních deset vzájemných soubojů Liverpool neprohrál. Tottenham naposledy svého nedělního soka přemohl v roce 2012. Bude tato šňůra přerušena?

Tottenham je na třetí pozici se sedmnácti body. Na první City ztrácí 5 bodů. V minulém kole vyhrál s Bournemouthem 1:0. Ovšem netrefil se tradiční střelec Harry Kane. Diváci doufají, že v neděli zlomí jednu sérii. Kane ve Wembley v lize ještě za Tottenham neskóroval, což je opravdu s podivem. Na druhou stranu to jen dokazuje, Kohouti se ve Wembley necítí úplně komfortně a ztrácí tam body. Teď jsou ale posíleni remízou ze Santiaga Bernabéu, kde hráli 1:1. Vynikajícím způsobem zachytal Hugo Lloris. Mauricio Pochettino byl s výkonem svého celku spokojen. Do sestavy se vrátí Delle Alli. Chybět ale určitě znovu budou Lamela a Wanyama.

Liverpool je na osmém místě. Má třináct bodů, stejně jako pátá Chelsea. Pokud se mu podaří v neděli zvítězit, stáhne ztrátu na Tottenham na jediný bod. O motivaci tak mají Reds postaráno. Před tímto utkáním si Kloppovi svěřenci vesele zastříleli v Mariboru, kde v rámci třetího kola základních skupin Ligy mistrů vyhráli 0:7. Liverpool neprohrál pět posledních soutěžních utkání v řadě a bude chtít tuto sérii natáhnout. Zraněného Maného nahrazuje v útočném trojzubci Coutinho, který doplňuje Firmina a Salaha. Na tyto tři se bude sázet i v sobotu. Kromě Maného nebudou hrát ani Clyne a Lallana.

Absence:

Tottenham: Lamela, Wanyama (oba zranění), Davies, Dembélé, Nkoudou (všichni nejistý start)

Liverpool: Clyne, Lallana, Mané (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez - Dier, Winks - Eriksen, Alli, Son - Kane

Liverpool: Mignolet - Gomez, Matip, Lovren, Moreno - Wijnaldum, Can, Henderson - Salah, Firmino, Coutinho

Tip FotbalPortal.cz: 2:3

Everton - Arsenal

Neděle 22. října, 14.30, Goodison Park

Jedním ze dvou nedělních duelů bude střet Toffees s Gunners. V minulé sezóně se v obou případech radoval domácí celek. Arsenal doma vyhrál 3:1, Everton pak 2:1. Bude platit pořekadlo „můj dům, můj hrad“ i tentokrát?

Everton je na tom hodně špatně. Po osmi kolech má na kontě jen 8 bodů. Ronald Koeman prohlásil, že se možná nachází v manažerské krizi. Karamelky jsou až šestnácté. Před sezónou měly rozhodně vyšší cíle. Ale ještě stále mají dost času na to, aby vše napravily. V Evropské lize ve čtvrtek podlehl Everton francouzskému Lyonu 1:2. V minulém kole Evertonu zachránil alespoň bod Wayne Rooney, který proti Brightonu proměnil v devadesáté minutě pokutový kop. Anglická legenda si připsala už třetí ligový zásah v této sezóně. Jenomže...Everton vstřelil za 8 kol jen pouhopouhých 5 gólů. To je žalostně málo. Zejména v tomto ohledu se musí Toffees zlepšit. Příčinou jsou také absence Barkleyho, Bolasieho a Lennona. Změní se to proti Gunners?

Arsenal v minulém kole ztratil všechny body, když doma podlehl Watfordu. Přestože vedl 1:0. V tabulce je šestý a Manchester City se mu vzdálil na devět bodů. Arséne Wenger se také musí ohlížet na marodku. Jsou na ní Mustafi, Cazorla a Chambers. Nejisté jsou starty Koscielnyho, Coquelina, Ramseyho, Welbecka a také Alexise Sáncheze. Vyhlídky to tedy nejsou dobré. Ve čtvrtek hráli Kanonýři v Bělehradě v rámci třetího kola základních skupin Evropské ligy. Vyhráli tam 0:1. Jediný gól utkání vstřelil až v 85. minutě Olivier Giroud. Řekl si snad o místo v základní sestavě?

Absence:

Everton: Barkley, Bolasie, Coleman, Funes Mori, Lennon, McCarthy (všichni zranění)

Arsenal: Mustafi, Cazorla, Chambers (všichni zranění), Koscielny, Coquelin, Ramsey, Sánchez, Welbeck (všichni nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Everton: Pickford - Holgate, Keane,Jagielka, Baines - Vlašič, Schneiderlin, Gueye, Sigurdsson - Rooney, Mirallas

Arsenal: Čech - Holding, Mertesacker, Monreal - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac - Sánchez, Özil - Lacazette

Tip FotbalPortal.cz: 0:1

Chelsea - Watford

Sobota 21. října, 13.30, Stamford Bridge

Prvním sobotním duelem bude souboj mezi Blues a Hornets. V minulé sezóně vyhrála oba vzájemné duely Chelsea. Venku 1:2 a doma zvládla lépe přestřelku 4:3, když v 88. minutě rozhodl Fábregas. Naposledy Watford na Stamford Bridge zvítězil v roce 1986. Ukončí více než třicetileté čekání už tuto sobotu?

Chelsea aktuálně není v nejlepším rozpoložení. Má na kontě 13 bodů a je pátá. Na vedoucí Citizens ztrácí už 9 bodů. Naposledy v lize byla zcela překvapena, když podlehla Crystal Palace - do minulého víkendu to byl tým, který neměl ani bod a nevstřelil ani gól. Jenomže Blues v Selhurst Parku padli 2:1. Byla to pro svěřence Antonia Conteho druhá ligová porážka v řadě. Předtím prohráli doma s Manchesterem City 0:1. V Lize mistrů pak ve středu zažila Chelsea divokou remízu 3:3 s AS Řím. Antonio Conte nemá k dispozici zraněného Kantého a je to hodně znát. Chybí také Drinkwater. Velký otazník visí nad starty Bakayoka, Davida Luize i Victora Mosese. Se složením záložní řady tak bude znovu problém. Fanoušci Chelsea mohou být alespoň rádi, že absence Álvara Moraty nebyla tak dlouhá, jak se čekalo. Španělský útočník nastoupil už i proti AS Řím v základní sestavě a měl by v ní figurovat i v sobotu.

Watford bude pro Chelsea velmi složitým oříškem, spíše ořechem. Hornets jsou ve formě. V tabulce jsou dokonce výše než jejich sobotní soupeř. Jsou čtvrtí a mají o dva body více než Chelsea. Za sedm kol prohráli Sršně jen jednou. Byl to domácí debakl 0:6 od Manchesteru City. V minulém kole Watford zdolal Arsenal a chce překvapit dalšího favorita. Má zajímavé skóre 13:13. Nejlepšími střelci jsou Francouz Doucoure a Brazilec Richarlison - oba se třemi přesnými zásahy. Na ty si budou muset hráči Blues dávat velký pozor. Kouč Marco da Silva nemá k dispozici hned šestici zraněných hráčů. I tak si vede nad míru dobře. Pokoří i Antonia Conteho?

Absence:

Chelsea: Drinkwater, Kanté (oba zranění), Bakayoko, Luiz, Moses (všichni nejistý start)

Watford: Cathcart, Chalobah, Hoban, Kaboul, Prödl, Isaac Success (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Courtois - Cahill, Rüdiger, Azpilicueta - Alonso, Fábregas, Bakayoko, Zappacosta - Willian, Morata, Hazard

Watford: Gomes - Mariappa, Kabasele, Britos Cabrera - Kiko, Cleverley, Doucoure, Holebas - Pereyra, Gray, Richarlison

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Kompletní program 9. kola Premier League:

Pátek 20. října

21.00 West Ham - Brighton

Sobota 21. října

13.30 Chelsea - Watford

16.00 Huddersfield - Manchester United

16.00 Manchester City - Burnley

16.00 Newcastle - Crystal Palace

16.00 Stoke - Bournemouth

16.00 Swansea - Leicester

18.30 Southampton - WBA

Neděle 22. října

14.30 Everton - Arsenal

17.00 Tottenham - Liverpool

Kam dál?

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / premierleague,com, skysports.com, fourfourtwo,com, whoscored.com, bleacherreport,com, fotbalportal.cz