Premier League - Pep Guardiola vyzývá všechny hráče Manchesteru City, aby mluvili anglicky. Co dalšího po nich požaduje?

Dnes 16:18 - Na lavičce Manchesteru City tráví druhou sezónu. V té první měl úžasný start, ale nakonec ji zakončil bez zisku jediné trofeje. Pep Guardiola si je vědom, že se od něj očekávají úspěchy. Pokud by se to mělo opakovat, s velkou pravděpodobností by po sezóně Etihad Stadium opustil. Nyní patří Citizens mezi nejlepší evropské kluby, vedou Premier League, kosí jednoho soupeře za druhým. Co k tomu napomáhá?

Z posledních 8 soutěžních zápasů Manchester City hned sedmkrát vyhrálo. Naposledy zdolalo v Lize mistrů velmi nebezpečnou Neapol 2:1. Vede Premier League o dva body před Manchesterem United. V takřka každém utkání střílí hromadu branek.

Pep Guardiola ještě více přetvořil tým k obrazu svému a přináší to ovoce. Španělský kouč hledí na každý detail. Má na své hráče specifické požadavky. Co odhalil Nicolás Otamendi?

„Po zápasech je povinné jíst v klubu. Dieta a odpočinek jsou pro nás velmi důležité, protože máme hodně náročný program. Je to velmi intenzivní.“

„Pep Guardiola po nás požaduje vše ohledně jídla a také to, abychom studovali všichni angličtinu, protože každé naše setkání probíhá v tomto jazyce. V prosinci mám dokonce zkoušku.“

„Pep chce mít o všem přehled. Má vše ve svých rukou. Když se blíží zápas, vše běží velmi dobře. Dělá vše, co je pro tým účelné a užitečné, aby vše dobře fungovalo.“

„Je na vrcholu všeho. Nemluví s námi jen o fotbale. Ujišťuje se, že je vše v pořádku i s našimi rodinami a dalšími věcmi.“

