Premier League - Ať se stará o sebe a nemluví o ostatních, vrací Conte úder Mourinhovi

Dnes 10:11 - José Mourinho vzbudil vášně, když prohlásil, že na rozdíl od ostatních manažerů nenaříká nad zraněnými hráči. Nepřímo tak popíchl Antonia Conteho z Chelsea, který uvedl, že při zranění tří klíčových hráčů to budou mít Blues těžké. Italský kouč na komentář portugalského lodivoda Manchesteru United okamžitě zareagoval po zápase s AS Řím. Co mu vzkázal?

Chelsea včera prožila bláznivý zápas proti AS Řím. Nejprve vedla 2:0 po gólech Luize a Hazarda, ale Římané se nevzdali a dokázali otočit skóre na 2:3. Jeden gól vstřelil Kolarov, dva pak Edin Džeko. Jenomže poslední slovo měl Eden Hazard, který srovnal na konečných 3:3.

Antonio Conte měl problémy se složením základní sestavy. Do středu zálohy musel nasadit Davida Luize, který pro zranění také zápas nedohrál. Chybějí mu Kanté, Drinkwater a Moses.

José Mourinho prohlásil, že nenaříká nad zraněními jako ostatní manažeři. Je jasné, že tím mířil i na Antonia Conteho.

Italský kormidelník Chelsea se okamžitě brání.

„Po dlouhou dobu musí José Mourinho vidět, co se v Chelsea děje.“

„Hodně dlouho, i v minulé sezóně to viděl. Myslím si, že musí přemýšlet jen o svém týmu a přestat se vším ostatním. Ať se podívá na sebe a nestará se o ostatní.“

Conte se také pustil do hodnocení utkání proti AS Řím.

„Nemám příliš v lásce tento typ zápasů. Ale odvedli jsme hodně práce, abychom dosáhli na tento výsledek. Museli jsme měnit taktiku. Někdy to musíte udělat pro dobro týmu. Myslím si, že AS Řím si takový výsledek také zaslouží. Musím ale i své hráče pochválit.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz