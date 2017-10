Premier League - José Mourinho útočí: Dobrá obrana je považována za zločin. Nebrečím kvůli zraněním jako ostatní manažeři

© skysports.com, fotbalportal.cz - José Mourinho: Nebrečím jako ostatní manažeři

Dnes 08:28 - Znovu přimíchal olej do ohně. José Mourinho je znám svými kontroverzními prohlášeními. Teď prohlásil, že nenaříká nad tím, že mu schází hodně zraněných hráčů, na rozdíl od jiných manažerů. Manchesteru United aktuálně chybí například Zlatan Ibrahimovič, Paul Pogba, Marcos Rojo či Marouane Fellaini. Je jasné, že reakce ostatních na sebe nenechají dlouho čekat.

Manchester United má starosti se zraněnými hráči, ale i tak je v Premier League na druhém místě. Na vedoucí Manchester City ztrácí jen dva body. V Lize mistrů posbíral za tři zápasy plný počet devíti bodů a má již takřka jistý postup do vyřazovací fáze.

Včera Red Devils zdolali Benfiku na jejím hřišti 0:1. Rozhodl Marcus Rashford. O víkendu byl José Mourinho kritizován za taktiku na Anfieldu, kde Manchester United uhrál remízu 0:0. Portugalský kouč uvedl, že zkrátka neměl k dispozici dostatečný počet hráčů do středu pole, aby mohl zvolit jiný styl.

Proti Benfice to bylo pro Manchester United už deváté čisté konto z posledních 13 zápasů. Ovšem znovu se objevuje kritika. Co na to José Mourinho?

„Ne, že bych to nějak moc četl, ale někdy, když čtu anglický nebo portugalský tisk, tak mám pocit, že dobrá defenziva je považována za zločin. Ale není.“

„Proto jsme kontrolovali hru, protože jsme dobře bránili.“

„Pak je tady ještě další situace. Možná z toho budu obviněn, ale nikdy nemluvím o zraněních. Ostatní manažeři naříkají, pláčou, brečí...když je někdo zraněn. Já nebrečím.“

„Myslím si, že způsob, jak to udělat, je ignorovat zraněné hráče. Zaměřím se na hráče, které mám k dispozici. Je o důvěryhodnosti hráčů, kteří jsou k dispozici.“

„Ale jestli chci naříkat a brečet jako ostatní manažeři, pak můžu brečet dalších 5 minut.“

„Zlatan, Paul Pogba, Fellaini, Rojo...můžu kvůli nim brečet, ale nedělám to. Pracuju s tím, co mám.“

„Víte, do zápasu s Liverpoolem jsme šli se dvěma hráči do středu pole. Víc jsem jich neměl. Ani na lavičce. Proti Benfice se stalo totéž. Nasadil jsem dítě, protože jsem neměl jinou možnost.“

„Přivezl jsem Scotta McTominaye. Je ve stejném věku jako někteří hráči Benfiky, ale v Premier League je to jiný příběh. Je to opravdu těžké.“

„Ale ještě jednou...12 zápasů - 10 výher, dvě remízy, devět čistých kont. Není to tak špatné.“

