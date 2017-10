Premier League - De Gea? Courtois? Neuer? Kdo je nejlepším brankářem současnosti?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Kdo je nejlepší brankář současnosti?

Dnes 18:01 - Jsou zvláštní, jiní. Fotbaloví gólmani jsou samostatnou kategorií. Mají svůj svět. Současná fotbalová světová scéna nabízí mnoho velkých postav mezi třemi tyčemi. Kdo jim ovšem vládne? Je to David de Gea? Jednička Manchesteru United má výtečnou formu a prokazuje své kvality dlouhodobě. Nebo Thibaut Courtois, který letos slavil s Chelsea mistrovský titul? A Manuel Neuer, jehož styl se snaží mnozí napodobovat.

Proti Liverpoolu vytáhl David de Gea několik klíčových zákroků, díky kterým udržel Manchester United na Anfieldu čisté konto. Jeho reputace nadále roste. Je teď nejlepším brankářem světa? Jamie Carragher při pondělní debatě prohlásil: „Ano, myslím si, že je nejlepší. Z toho, co vidím, kdybych vybíral nejlepší jedenáctku světa, David de Gea by v ní figuroval.“

S Jamiem Carragherem byl ve studiu ještě i Peter Schmeichel. Ten vidí jedno jméno nad španělským strážcem svatyně.

„Máme štěstí, že tady máme nejlepší brankáře Premier League všech dob, ale myslím si, že David je na světě až druhý. Byli tady vždy skvělí brankáři - David Seaman, Petr Čech zejména, když byl v Chelsea, ale domnívám se, že David de Gea je v současnosti až druhý.“

Peter Schmeichel tak vybral svou nejlepší trojici brankářů. Podívejte se na jeho verdikt.

1. Manuel Neuer (Bayern Mnichov)

Vítěz Ligy mistrů s Bayernem Mnichov a mistr světa s německou reprezentací. Je obdivován za svůj nezvykle agresivní styl. „Mým nejoblíbenějším brankářem současnosti je Manuel Neuer. Je nejlepší už delší dobu. Je to způsobeno stylem, který předává celému světu.“

„Sledoval jsem ho, když chytal za Schalke proti Manchesteru United na Old Trafford. Mé oči se ptaly: Kdo je ten mladý klučina? Je odvážný, hraje daleko od své branky. Je jedním z mála, kdo takto chytá. Líbí se mi to.“

2. David de Gea (Manchester United)

Z posledních pěti sezón byl David de Gea hned čtyřikrát v ideální sestavě Premier League. V Manchesteru United se vypracoval v jednoho z nejlepších gólmanů planety. Mužstvo na něj spoléhá. Je nepostradatelný. Ukázal to i v sobotu proti Liverpoolu.

„Je to jako by se vznášel. Ani se snad nedotýká země. Má rychlé nohy. Je nahoře a hned zase dole ve druhém rohu branky. To je to, co jej odlišuje od ostatních. Je to rychlost, inteligence, předvídavost, skvěle čte hru. Pohybuje se rychle a vždy je na správné pozici.“

3. Thibaut Courtois (Chelsea)

Ačkoliv David de Gea získal více individuálních ocenění, jeho mladší kolega Thibaut Courtois z Chelsea má na kontě více mistrovských titulů. „Myslím si, že Thibaut Courtois je neuvěřitelným brankářem. Je velký a předvádí hromadu perfektních zákroků. Opravdu mi přijde, že to je právě on, kdo diktuje obrannou hru Chelsea.“

„Pokaždé jde na centr. Moc gólmanů to nedělá. To znamená, že pak v pokutovém území nepotřebujete mít tolik obránců. Vytvořil si skvělou reputaci. Dokážu si představit, že manažer soupeře říká: Držte míč daleko od Courtoise, protože ze vzduchu všechno sebere.“

Peter Schmeichel pak našel velmi pozitivní a pochvalná slova i pro další gólmany. Vyzdvihl Edersona z Manchesteru City, Oblaka, nestárnoucího Buffona a také mladého Donnarummu. Je monoho kandidátů. Koho byste vybrali vy? Souhlasíte snad s Jamiem Carragherem? Nebo s Peterem Schmeichelem?

