Premier League - Souhrn zajímavostí 8. kola Premier League: De Gea znovu zavřel bránu, Carroll vyloučen během 99 sekund, šok pro Chelsea, Kane ve Wembley pálí slepými

© zimbio.com, dailystar.co.uk, fotbalportal.cz - Souhrn 8. kola PL

1 Líbilo se

Dnes 09:52 - Po reprezentační pauze se Premier League vrátila osmým kolem. Největší tahák mezi Liverpoolem a Manchesterem United branku nepřinesl. Zasloužil se o to velkou měrou i brankář David de Gea. Je ve výtečné formě. Joe Hart má asistenci, Andy Carroll dostal 2 žluté za 99 sekund, Harry Kane ve Wembley neskóruje. Chelsea šokovala.

Manchester United vyrovnal svůj rekord a David de Gea znovu dokázal, v jaké je formě

Na Anfieldu se diváci ve šlágru kola žádného gólu nedočkali. Manchester United přijel s cílem především neinkasovat, a to se mu také nakonec povedlo. Ani Rudí ďáblové se neprosadili, a proto skončil zápas 0:0. Red Devils mají po osmi kolech na kontě 20 bodů, čímž vyrovnali svůj rekord ze sezón 2011/2012 a 1999/2000. Na Manchester City nyní ztrácí dva body.

Jedním z hrdinů zápasu byl brankář David de Gea. Španělský strážce svatyně je v této sezóně ve vynikající formě. Jen v Premier League už za osm kol posbíral sedm čistých kont. Tentokrát se vytáhl především v prvním poločase proti Matipovi. Byla to už pátá obrovská šance od začátku letošního ročníku Premier League, kterou dokázal zlikvidovat. Nikdo na tom není v nejvyšší anglické soutěži lépe.

(zdroj: skysports.com)

Joe Hart si připsal asistenci, Andy Carroll stihl dvě žluté během 99 sekund

Na půdu Burnley dorazil West Ham. Kladiváři šli do vedení už v 19. minutě, když se trefil Antonio. Zajímavostí je, že asistenci si u této branky připsal gólman Joe Hart. Stal se tak 51. brankářem, kterému se tento počin v Premier League povedl. K vítězství to ovšem nevedlo.

A zapříčinil to i hostující útočník Andy Carroll. Ten ve 25. minutě viděl první žlutou kartu a za dalších 99 sekund přišlo jeho druhé napomenutí a červená karta. Více jak hodinu tedy hrálo Burnley přesilovku. Tu dokázali domácí využít až v 85. minutě, kdy se prosadil Wood. Burnley je na sedmé příčce, West Ham zůstává ve druhé polovině tabulky. Konkrétně je nyní na 15. místě.

(zdroj: skysports.com)

731 minut byl Crystal Palace bez bodu a bez gólu, pak zaskočil mistrovskou Chelsea

Do Selhurst Parku v sobotu dorazila Chelsea a rozhodně se nečekalo, že právě proti obhájci trofeje by mohla skončit černá série Eagles. Leč stalo se. Už v 11. minutě si vstřelil vlastní gól Azpilicueta, a ukončil tím 731 minut dlouhé čekání Crystal Palace na premiérový ligový gól v této sezóně. Pak si záhy srovnal Bakayoko, ale v poslední minutě první půle rozhodl Zaha. Crystal Palace tak poprvé skóroval, poprvé bodoval, poprvé vyhrál. I tak ale zůstává nadále poslední. Může se ovšem blýskat na lepší časy. Smrtící los už mají Orli za sebou. To Blues se musí rychle oklepat, nebo mohou na obhajobu titulu zapomenout.

(zdroj: skysports.com)

Manchester City góly naděluje na počkání, Kevin De Bruyne nahrává ostošest

Manchester City na začátku sezóny rozdává debakly. Tentokrát to schytalo Stoke. To na Etihad Stadium inkasovalo hned sedmkrát, když prohrálo 7:2. Citizens odskočili United na dva body. Mají úchvatné skóre 29:4. Tedy 3,625 vstřeleného gólu na zápas.

Kevin De Bruyne si v tomto utkání připsal dvě gólové asistence. V této sezóně už jich má na kontě celkem 5. Lepší je jen jeho spoluhráč David Silva. Ten má o jednu více. Kevin De Bruyne od svého debutu v Premier League v září 2015 zaznamenal už 32 asistencí. Žádný hráč Premier League na tom za toto období není lepší než právě belgický reprezentant.

(zdroj: skysports.com)

Swansea zvládla důležitý zápas s Huddersfieldem. Ten po výborném úvodu uvadá

Oba celky, které se představily ve Swansea, zřejmě budou mít v této sezóně záchranářské starosti. Lépe tento souboj zvládli domácí. Díky dvěma brankám Abrahama zvítězili Swans 2:0. Huderrsfield v prvních dvou kolech získal plný počet 6 bodů, ale od té doby ani jednou nevyhrál. Má aktuálně 9 bodů a propadá se stále níže a níže. Za posledních 5 kol dal jen 1 gól. Teď ke všemu hostí Manchester United.

Na druhý gól Abrahamovi přihrával Jordan Ayew. Od svého únorového debutu v dresu Swansea už se podepsal pod 6. gól (2 góly a 4 asistence). Nikdo na tom za dané období není ze Swans lépe. Otázkou je, zda to spíš nepokazuje na velmi špatnou produktivitu celého týmu, který očividně postrádá tahouna.

(zdroj: premierleague.com)

Eriksen rozhodl, Kane v lize ve Wembley pálí slepými náboji

Tottenham konečně ve Wembley vyhrál. Podařilo se mu to až na čtvrtý pokus. Jediným úspěšným střelcem utkání proti Bournemouthu byl Christian Eriksen. Byl to pro něj už 3. gól v posledních 5 ligových zápasech. Takový počet přesných zásahů se mu přitom povedlo nasbírat za předchozích 24 duelů. Spurs „doma“ v lize nedávají góly. Proti Chelsea si dal vlastní Basthuayi, proti Burnley skóroval jen jednou Alli, proti Swansea nikdo a teď jen jednou Eriksen.

(zdroj: premierleague.com)

Nejvíce frustrovaný musí být jednoznačně Harry Kane. Ten v této sezóně ve Wembley v Premier League ještě neskóroval. Přitom už si na tomto stadionu připsal v tomto ligovém ročníku 28 střel. Fanoušci Kohoutů věří, že to už příště proti Liverpoolu zlomí.

(zdroj: skysports.com)

Watford překvapil Arsenal, Deeney ukončil svou střeleckou nemohoucnost

Kromě Chelsea ztratil v sobotu všechny tři body i další favorit z Londýna. Gunners věděli, že je na Vicarage Road, kde má domov Watford, nečeká nic jednoduchého a také se to potvrdilo. Arsenal sice vedl zásluhou Mertesackera 0:1, ale v posledních 20 minutách Hornets skóre otočili. V 71. minutě srovnal z penalty Deeney a ve druhé minutě nastavení rozhodl o třech bodech pro domácí Cleverley. Watford tak poskočil na čtvrté místo právě před Kanonýry. Ti klesli na šestou příčku a na vedoucí Manchester City už ztrácí 9 bodů.

Troy Deeney byl určitě rád, že dostal příležitost zahrávat pokutový kop. Díky tomu, že jej proměnil, totiž ukončil své třináctizápasové čekání na ligový gól. Bylo to pro něj nejdelší čekání v kariéře.

(zdroj: premierleague.com)

Wayne Roooney má další zářez na pažbě, ale Evertonu to nadále skřípe

Brighton byl velmi blízko vítězství nad Evertonem. Dlouho to byl zápas bez gólu, až v 82. minutě se trefil domácí Knockaert. Jenomže Toffees stihli ještě vyrovnat. V 90. minutě se z penalty prosadil Wayne Rooney. Pro anglickou legendu to byl už 36. soupeř, kterému dokázal v Premier League skórovat. Za celou kariéru jich potkal 39. Tímto počinem vyrovnal Jermaina Defoa. Ovšem Frank Lampard pokořil obranu 39 různých soupeřů, Andrew Cole 38 a Alan Shearer 37. Nicméně Everton se trápí dál a stále zůstává nepříjemně blízko sestupových vod.

(zdroj: zimbio.com)

Saints doma s Newcastlem neprohrávají

Southampton v neděli hostil Newcastle, a pokud sleduje svou historii proti tomuto celku, mohl být v klidu. Svatí totiž se Strakami doma neprohrávají. Z posledních 24 utkání padli jen jednou. A potvrdilo se to i v neděli. To i přesto, že hosté dvakrát vedli. V obou případech dokázal odpovědět Gabbiadini, ve druhém případě z penalty v 75. minutě. Southampton je na devátém místě. To Magpies jsou na tom o dva body a dvě příčky lépe.

(zdroj: premierleague.com)

Leicester neopouští sestupové vody. WBA také v krizi

V pondělní dohrávce se na King Power Stadium střetla dvě mužstva, která jsou aktuláně ve velmi špatné formě. Leicester i West Browmich nevyhrály pět ligových zápasů v řadě. A ani jednomu se to nepodařilo zlomit. Chadli poslal hosty v 63. minutě do vedení, ale za domácí v 80. minutě srovnal na konečných 1:1 Mahrez. Foxes tak zůstávájí na 18. příčce, která je setupová. Je na desátém místě, ale má jen o 4 body více než Lišky.

Hráčské statistiky

(zdroj: premierleague.com)

Týmové statistiky

(zdroj: premierleague.com)

Sestava 8. kola dle statistik WhoScored.com

(zdroj: whoscored.com)

Kam dál?

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / premierleague,com, skysports.com, fourfourtwo,com, whoscored.com, bleacherreport,com, fotbalportal.cz