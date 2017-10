Premier League - Naděje Chelsea na obhajobu titulu se rozplývají, obává se někdejší hráč a asistent manažera Blues

© skysports.com - Antonio Conte

Dnes 19:20 - Zatímco Manchester City demoluje jednoho soupeře za druhým a po zásluze je na čele Premier League, Chelsea, která v této sezoně titul z nejvyšší anglické soutěže obhajuje, prohrála už podruhé v řadě. Ray Wilkins, který v Chelsea působil jako hráč i jako asistent manažera, se obává, že šance na obhajobu proklouzávají Blues mezi prsty.

Antonio Conte prohrál s Chelsea dva zápasy po sobě teprve podruhé. Před reprezentační pauzou neúspěšně čelil rozjetému Manchesteru City, který Londýňany porazil 1:0. Tento víkend čekal Conteho tým diametrálně odlišný soupeř - poslední Crystal Palace, který se na chvostu tabulky krčil bez bodu i vstřeleného gólu. Tým Roye Hodgsona však ukázal svoji lepší tvář a Chelsea porazil 2:1.

Bývalý záložník Chelsea a asistent manažerů Scolariho a Ancelottiho, Ray Wilkins, to vidí s nadějemi na titul bledě a prohra s outsiderem - Crystalem Palace - je důvodem k budoucím obavám.

„Pro Antonia Conteho je to velká rána. Na Manchester City už ztrácí devět bodů, vzájemný zápas se navíc odehrál na domácí půdě Chelsea, na stadionu Stamford Bridge. Šance na titul se Chelsea pozvolna rozplývají. Soucítím s Contem, protože jsem přesvědčen, že odvádí výbornou práci. O to frustrující jsou porážky,“ řekl Wilkins.

„Proti Crystal Palace to byla zbytečná ztráta. Chelsea nebojovala, postrádala živost a energii. Z takového výkonu jsem byl zklamaný,“ doplnil Wilkins.

Ani loni nezažívala Chelsea povedený vstup do zápasu, přesto nakonec titul slavila. V prvních kolech Blues prohráli s Liverpoolem i Arsenalem, poté však zažili jedinečnou sérii třinácti zápasů bez prohry, která je katapultovala do role hlavního adepta na zisk titulu.

Důležitá a v účtování na konci sezony rozhodující může být pro Chelsea, podle Wilkinse, domácí prohra s Manchesterem City. „Nebylo by to tak dramatické, pokud by Chelsea zbývaly oba vzájemné duely s Manchesterem City. Tak to ale není, jeden zápas už byl odehrán a Chelsea doma prohrála.“

Sestavu Chelsea podle Wilkinse výrazně poznamenal letní odchod Nemanji Matiće i dohodnutý návrat Diega Costy do Atlética Madrid. „Matiće jsme nahradili Tiemoué Bakayokem. Z hlediska budoucnosti to může být správný krok, protože Bakayoko má našlápnuto, aby se z něj stal výborný hráč. O víkendu dal gól, není to ale záložník, od kterého čekáte branky. Tím nebyl ani Matić, ten měl ale na rozdíl od Bakayoka bohaté zkušenosti, věděl, co jeho herní pozice obnáší, zatímco Bakayoko se stále učí a roste.“

„Morata si na hrotu vede dobře, Costovi se ale v mých očích nevyrovná. Navíc jsme kvůli zranění přišli i o Moratu. Proto se nyní musíme spoléhat na Batshuayie. O víkendu byl pod tlakem očekávání, jeho pohyb a přínos pro tým byl ale nulový,“ uzavřel jednašedesátiletý Wilkins.

Ondřej Pražák / skysports.com