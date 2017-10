Premier League - Klíčem nebyla penalta, ale nedostatek bojovnosti, opravuje Wengera Troy Deeney, autor vyrovnávací branky

© premierleague.com - Troy Deeney

Dnes 15:23 - Watford dokázal otočit a vyhrát zápas s Arsenalem i díky sporně odpískané penaltě. Nesporným faktorem, který Hornets pomohl ke třem bodům je nasazení útočníka Troye Deeneyho, který se na hřiště dostal zhruba třicet minut před koncem, vedle proměněné penalty nakazil své spoluhráče i velkým nasazením. Právě odhodlání podle něj chyběla Arsenalu.

V jednasedmdesáté minutě dostal Deeney příležitost vyrovnat na 1:1, když zahrával přísně odpískanou penaltu. Devětadvacetiletý útočník unesl tíhu okamžiku a pokutový kop proměnil. Zároveň tak prohloubil nelichotivou bilanci Petra Čecha, který od příchodu do Arsenalu nechytil ani jednu z dvanácti penalt, kterým v dresu Gunners čelil. Obrat Watford dokonal v nastaveném čase, kdy na konečných 2:1 dával Tom Cleverley.

„Slyšel jsem, že Wenger označil penaltu jako hlavní důvod jejich prohry. Nebudu se do pana Wengera pouštět, ale důvody prohry Arsenalu byly jinde než v té penaltě,“ řekl Deeney.

„Musím si dávat pozor na jazyk, ale přesto řeknu, že výkonu Arsenalu chyběly koule. Kdykoliv hraju proti Arsenalu v duchu si říkám: ‚pusťte mě na ně a uvidíte ten kolotoč‘. Když jsem se dostal na hřiště, ihned jsem šel do souboje s Mertesackerem, nebylo to bezpodmínečně nutné, ale našim fanouškům jsem dal jasnou zprávu, že přišel někdo, kdo může vyhrát zápas,“ doplnil útočník Watfordu.

„Vím, že nejsem tak technicky zdatný, ani rychlý jako někteří hráči Arsenalu. Pokud se ale budete chtít měřit s mým odhodláním, bojovat se mnou, budete neustále prohrávat. Na hřišti chci být silný a pro soupeře nepříjemný. Jsem tu od toho, abych obraně soupeře zkazil den," dodal Troy Deeney.

Na slova útočníka Watfordu zareagoval bývalý obránce Arsenalu Martin Keown. „Doufám, že hráči Arsenalu jeho slova slyšeli, kdybych je slyšel já, vařila by se v mně krev, protože jednou z věcí, kterou jsem chtěl fanouškům garantovat je to, že za klub se budu bít na sto procent.“

„Slova hráčů Watofrdu musí Arsenal co nejrychleji vyvrátit a ukázat svoji bojovnost, která byla důvodem toho, že Watford zápas otočil. V Arsenalu, který jsem zažil jako hráč já, bylo odhodlání a bojovnost samozřejmostí. Pokud se tyto věci ze současného kádru vytratily, měl by to Wenger napravit,“ uzavřel Keown.

Ondřej Pražák / skysports.com