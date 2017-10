Premier League - Odpískaná penalta byla směšná a skandální, řekl po prohraném zápase Wenger

© metro.co.uk - Arséne Wenger

Dnes 13:00 - Arsenal včera proti Watfordu nepředváděl ideální hru, přesto ještě dvacet minut před koncem vedl. V jednasedmdesáté minutě však domácí po sporné penaltě vyrovnali, a ve druhé minutě nastaveného času dokonce otočili skóre definitivně na svoji stranu. Arséne Wenger z prohry viní „skandálně nařízenou penaltu.“

Gunners se na konci prvního poločasu dostali do vedení díky brance svátečního střelce Pera Mertesackera. Ve druhém poločase měli hosté ojedinělé možnosti na zvýšení vedení - Mesut Özil selhal, když byl sám před gólmanem Gomésem. Chvíli nato byla na druhé straně odpískána penalta a v nastaveném čase se Watford prosadil i podruhé. Arsenal tak po prohře klesl právě za Watford na šesté místo tabulky.

„Jsem přesvědčený, že jsme měli spoustu a spoustu nebezpečných šancí, které měly skončit gólem, ale bohužel neskončily. Měli jsme příležitosti na vstřelené druhé branky. Nařízená penalta byla směšná, poté jsme začali panikařit a nakonec jsme odešli poraženi,“ řekl po zápase Arséne Wenger.

"Bylo to skandální rozhodnutí, ale co s tím můžeme dělat? Nic. Můžeme o tom mluvit stále dokola, ale nezměníme to, že jsme dostali gól. Oproti prvnímu poločasu, ve kterém jsme hráli opravdu dobře, jsme ve druhé půli polevili. Přesto jsme mohli vstřelit dva tři góly,“ doplnil Wenger.

K zákroku, který vedl k pokutovému kopu a vyrovnávacímu gólu, se vyjádřil i manažer Watfordu Marco Silva. „Zpětně jsem se na tu penaltu podíval. Respektuji rozhodnutí rozhodčího, simulaci jsem v tom zákroku neviděl. Richarlison je nejčastěji faulovaným hráčem Premier League, a i proto lidé často tvrdí, že simuluje. On ale nepodvádí, je to férový hráč, který získává fauly na svoji osobu stejně jako nejlepší světoví hráči,“ řekl manažer Watfordu.

Ondřej Pražák / skysports.com