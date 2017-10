Premier League - Jsme kvůli zraněním v těžké situaci. Musíme se s tím vypořádat, říká po prohře s outsiderem Antonio Conte

© skysports.com, fotbalportal.cz - Conte si je vědom problémů

Dnes 08:57 - Za sedm úvodních kol Crystal Palace nezískal jediný bod, nevstřelil jediný gól, stihl vyměnit hlavního manažera. Určitě se nečekalo, že černočernou sérii zlomí zrovna v sobotu proti úřadujícímu mistrovi. Leč stalo se. Eagles na domácí půdě zdolali Chelsea 2:1. Antonio Conte po zápase poukazoval především na to, že má zraněné tři klíčové hráče a situace je pro něj složitá. Blues se s tím musí poprat.

Očekávalo se, že Chelsea ještě více prohloubí krizi Crystal Palace a odveze si z jeho hřiště pohodlné tři body. Jenomže Orli favorita dokonale zaskočili a zvítězili 2:1. Na vedoucí Manchester City, který v sobotu rozprášil Stoke 7:2, nyní Blues ztrácí už devět bodů. Obhajoba titulu se začíná vzdalovat.

Antonio Conte po utkání hovořil především o absencích, se kterými se musí momentálně vypořádat. Chybí mu totiž Álvaro Morata, N´Golo Kanté a Danny Drinkwater. V prvním poločase se navíc zranil i Victor Moses.

„Pokud takovýto zápas hrajete bez tří klíčových hráčů, pak to není jednoduché. Dnes to nebylo jednoduché. Myslím si, že jsme začali velmi špatně a bylo to obtížné.“

„Musíme pochopit naši situaci a pokračovat v práci, abychom našli správné řešení i přes zranění. Jsou to pro nás velké ztráty, ale musíme to přijmout a pokusit se udělat vše, co bude v našich silách.“

„Moses je pro nás další velká ztráta. Je pro nás velmi důležitý. Uvidíme, co ukáže zítřejší vyšetření. Musíme se teď připravit na zápas v Lize mistrů proti AS Řím. Musíme zkontrolovat všechny naše hráče a potom vymyslet to nejlepší, co zvládneme.“

„Je důležité pochopit, že se snažíme vybudovat něco důležitého pro budoucnost. Hodně jsme toho změnili. Jediné slovo, které v těchto situacích znám, je „pracovat, pracovat, pracovat“. To je to pravé slovo.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz