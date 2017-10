Premier League - Jürgen Klopp pochybuje o Mourinhově taktice: V Liverpoolu by něco takového bylo nepřijatelné

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Klopp polemizuje s taktikou United

Dnes 07:18 - Na Anfieldu zvolil v sobotu odpoledne José Mourinho velmi defenzivní taktiku založenou na precizní obraně. Především nechtěl inkasovat. To se mu nakonec podařilo a Manchester United si odvezl bod za remízu 0:0. Jürgen Klopp, lodivod Reds, po utkání prohlásil, že si jeho tým zasloužil vyhrát. Také polemizoval s taktikou United. Podle něj je něco takového pro klub, jako je Liverpool naprosto nepřijatelné.

Liverpool měl větší procento držení míče (62 %). Svého soka i výrazně přestřílel (19:6). I tak ale nedokázal obranu Manchesteru United překonat. I proto si Rudí ďáblové vezou domů na Old Trafford bod za remízu 0:0.

Za Reds měl největší šanci Joel Matip. Na druhé straně neproměnil velkou příležitost Romelu Lukaku. Hráči Josého Mourinha zaznamenali pouze jediný pokus mezi tři tyče.

Jürgen Klopp uvedl, že jeho celek měl více ze hry. Byl lepší a měl kopat penaltu po faulu Herrery na Coutinha.

„Myslím si, že náš výkon měl být oceněn třemi body. Byli jsme lepším týmem.“

„Domnívám se, že Manchester United sem přijel pro bod a má ho. Chtěli jsme tři body, ale oni tak nehráli.“

„Jsem si jistý, že kdybychom my takto hráli, nemohli bychom to udělat v Liverpoolu. Je zřejmé, že u Manchesteru United je to v pořádku.“

„Je to docela obtížné, když klub, jakým je Manchester United, má takovýto obranný přístup, takovouto defenzivní taktiku. Nevytvoříte si 20 šancí. Ale v prvním poločase jsme jich několik měli. Taky tam byla penalta na Coutinha. Neměli jsme štěstí.“

„Potřebujete trochu štěstí. Viděl jsem to ve hře a myslel jsem si, že to viděl i rozhodčí. Ale je na to příliš brzy.“

„Jsem spokojený z našeho výkonu. Prohráli jsme zatím jen jednou. Ovšem není to tak, jak bychom chtěli. Na druhou stranu se ukázalo, že nejsme až tak daleko od Manchesteru United, i když mají o pár bodů více.“

„Není to mé právo cítit se frustrovaný kvůli způsobu, jakým hráli. Jsem si jistý, že v Liverpoolu by to nedokázal. Pokud je to v Manchesteru United normální, nemám právo to soudit. Přemýšlíme o svém výkonu. Chtěli jsme vyhrát.“

