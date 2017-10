Premier League - Mourinhův Manchester měl zakázáno střílet. Do Liverpoolu si přijel pro bod a odvezl si jej

© premierleague.com -

Pokud si někteří fanoušci jednoho či druhého klubu před North-West Derby pouštěli archivní videa, která zachycovala bojovnost a nasazení hraničící až s nenávistí mezi oběma kluby, z průběhu zápasu byli pravděpodobně zklamaní. Pokud si někteří vzpomněli Mourinhovy zápasy na hřišti silných soupeřů, nebyli překvapeni.

Liverpool FC - Manchester United 0:0

Liverpool FC: Mignolet - Joe. Gomez, Matip, Lovren, A. Moreno - Can, Henderson (C), Wijnaldum - M. Salah (78. Oxlade-Chamberlain), Firmino (87. Solanke), Coutinho (79. Sturridge)

Manchester United: de Gea - A. Valencia (C), P. Jones, Smalling, Darmian - A. Herrera, N. Matić - Young (90+3. Lindelöf), Mchitarjan (63. Lingard), Martial (65. Rashford) - R. Lukaku

Úvod zápasu nabídl typickou taktiku, na kterou týmy Josého Mourinha spoléhají na venkovním hřišti proti silnému soupeři. Manchester United se tak na začátku zápasu stáhl na vlastní polovinu a vyčkával, s čím přijde Liverpool.

Domácí Reds díky tomu více drželi míč na svých kopačkách, seskupenou obranu Manchesteru ale překonávali jen stěží. Jedním z nejaktivnějších hráčů Liverpoolu byl Mohamed Salah, který svým rychlým pohybem dělal obráncům United starosti, ani on se ale do gólového zakončení nedostal, většina jeho střel mířila do středu brány.

Největší šance prvního poločasu přišla v pětatřicáté minutě. Roberto Firmino našel křížným přízemním pasem Joëla Matipa. Obránce Liverpoolu není typickým zakončovatelem, obzvlášť když se jedná o hru nohama. Na hranici malého vápna měl však k dispozici stoprocentní šanci. Jeho zakončení ale neuvěřitelným zákrokem zastavil David de Gea, který špičkou kopačky vykopl míč z brankové čáry. Domácí se následně dostali i k dorážce. Mohamed Salah si počínal až příliš sobecky a vzal šanci Coutinhovi, který by mohl přímo zakončovat. Salah se ale musel s míčem otáčet, a i proto minul bránu.

Manchester poprvé vážně zahrozil až v závěru poločasu. Romelu Lukaku se po rychlé narážečce s Anthony Martialem dostal do pokutového území, svoji střelu ale namířil pouze do středu brány, kde stál připravený Simon Mignolet.

Ve druhém poločase se obraz hry příliš nezměnil. Liverpoolu však v této situaci chyběl ryzí cílový útočník - trojice Coutinho, Salah, Firmino - je sice dynamická a nečitelná, postrádá však typického zakončovatele, který si v přehuštěném vápně United najde a vytvoří prostor pro střelu.

Manchester United silně defenzivní taktiku nezměnil. Lukaku byl odstřižený od zbytku bránícího týmu a změnu nepřineslo ani nasazení Rashforda s Lingardem. Ve druhém poločase tak United ani jednou nevystřelili. Očekávané derby tak skončilo bezgólovou remízou.

Největší šanci zápasu zastavil bravurním zákrokem David de Gea (zdroj: premierleague.com)

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz