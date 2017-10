Premier League - Manchester United si do Liverpoolu přijel pro bod. Chelsea i Arsenal prohrály, Manchester City rozstřílel Stoke

Ako tu tvrdi typek nadomnou ked raz fandis fandis ja fandim a budem fandit chelsea aj ked sme dnes hrali na CP jak trosky takych zapasov bolo aj bude...fandim chelsea odmala lebo sa mi ten team na prvy pohlad zapacil...a urcite mi to nezhnusi nejaky rudoch co ma svoj nazor ja mam zas svoj nazor mozno keby ho tu teraz napisem tak sa tu do mna pusti kazdy cerveny co nemam zapotrebu lebo nepotrebujem sa tu znizovat k IQ hranici podaktorych napr 11players11 ci ako sa to decko vola alebo dalsich...