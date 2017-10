Premier League - Liverpool vs. Manchester United – taktické srovnání a statistiky

© skysports.com, fotbalportal.cz - Mourinho vs. Klopp

Dnes 08:40 - Velký zápas se blíží. V sobotu po obědě vypukne očekávaný souboj mezi Liverpoolem a Manchesterem United. V lepší pozici se nyní nachází hosté. Ovšem takovéto duely jsou vždy nevyzpytatelné a může se stát cokoliv. Navíc, Reds pod Jürgenem Kloppem zvládají utkání proti těm nejsilnějším velmi dobře. Jaké taktiky na sebe Klopp a Mourinho vytasí?

Loni v říjnu přijel José Mourinho s Manchesterem United na Anfield a „zaparkoval autobus“. Použil taktiku, která mu je tak často vytýkána. Tehdy to bylo účinné. Fanoušci se gólu nedočkali. Ale o dvanáct měsíců později by to mělo být jiné představení. Red Devils jsou nyní především ofenzivním celkem.

I Liverpool nehodlá hrát „zanďoura“. Není ani jeho styl. Ke všemu si nemůže příliš vyskakovat se svou skřípající defenzivou. Spíše se bude soustředit na to, aby nastřílel co nejvíce gólů. Reds budou chtít dohnat ztrátu, kterou na týmy na předních příčkách za úvodních sedm kol nabrali.

Oběma týmům budou chybět klíčoví hráči. Liverpool postrádá Sadia Maného. Manchester United je bez Paula Pogby i Marouana Fellainiho.

Pojďme se podívat na klíčové statistiky obou mužstev, které přiblíží jejich styl a taktiku.

Ofenziva

Manchester United nastřílel takřka dvojnásobný počet gólů, co jejich sobotní soupeř. V této sezóně Premier League už se prosadili 21x, zatímco Liverpool má na kontě 13 vstřelených branek. Hráči United si připsali 17 asistencí. Kloppovi svěřenci jen 8.

(zdroj: skysports.com)

Romelu Lukaku za úvodních kol nastřílel 7 gólů, což znamená, že se postaral o třetinu všech ligových gólů Rudých ďáblů. Na druhé straně stejnou měrou přispěl Liverpoolu Mohamed Salah, který se prosadil celkem čtyřikrát.

I přes velký rozdíl v nastřílených gólech, má Liverpool větší počet střel než Manchester United. Díky Coutinhovi už také skóroval z přímého volného kopu. Oba týmy skórovaly třikrát hlavou a daly dva góly z prostoru mimo pokutové území.

Přihrávky a styl hry

Hráči Manchesteru United více běhají s míčem a nebojí se potáhnout balón. Přicházejí pak přihrávky do běhu, především na Marcuse Rashforda. Hru řídí ze středu hřiště Henrik Mchitarjan. To je aktuálně jasný playmaker United.

(zdroj: skysports.com)

Kromě toho vyprodukují Mourinhovi hráči i více centrů než Liverpool. Oba kluby zaznamenaly podobný počet přihrávek i přihrávek dozadu. Liverpool má o něco větší procento držení míče než Manchester United. Také se častěji pokouší o dlouhé míče směrem dopředu.

Defenziva

Nejpozoruhodnější je srovnání počtu obdržených branek. Liverpool inkasoval šestkrát větší počet gólů než Manchester United. Brankáři Reds tahali míč ze sítě už dvanáctkrát. To Davida de Geu v této sezóně Premier League překonal jen dvakrát Choupo-Moting ze Stoke. Pouze West Ham a beznadějně poslední Crystal Palace inkasovaly vícekrát než Liverpool.

(zdroj: skysports.com)

Simon Mignolet mnohem častěji volí výhozy na krajní obránce. Snaží se hru maximálně zrychlit. David de Gea má také na svém kontě méně zákroků než jeho belgický protějšek. Hráči Liverpoolu mají více obranných zákroků a také vyšší procento vyhraných vzdušných soubojů. Vynikají v tom především Joel Matip a Jordan Henderson. Na druhé straně pak Nemanja Matič.

Ve středu pole to bude především souboj mezi Jordanem Hendersonem a Nemanjou Matičem. Může to být rozhodující pro celé utkání. Svěřenci Josého Mourinha zaznamenali více přerušení, více zachycených míčů i více zablokovaných centrů do pokutového území. V této oblasti je nesmírně efektivní Antonio Valencia.

Aktivita

Je možné překvapivé, že Manchester United je více aktivní po stranách než Liverpool. Zejména po pravé straně a v útočné třetině hřiště. Zásluhu na tom mají hlavně Antonio Valencia a Juan Mata. Na levé straně pak s Rashfordem kombinují Ashley Young nebo Daley Blind.

(zdroj: skysports.com)

Významnou aktivitu ve středu pole pak vytváří Nemanja Matič s Paulem Pogbou i Marouanem Fellainim. Jenomže poslední dva jmenovaní jsou zranění a do hry v sobotu nezasáhnou. To Liverpool je méně předvídatelný. Nejčastěji se hra pohybuje na jeho levé straně více ve středu. Přichází podpora čtyř alternativních záložníků a také levého obránce Alberta Morena.

(zdroj: skysports.com)

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz