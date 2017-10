Premier League - José Mourinho vs. Liverpool v průběhu let. Proč ta rivalita?

© 101greatestgoals.com, fotbalportal.cz - Mourinho vs. Liverpool

Dnes 07:17 - V sobotu po poledni stane na hostující lavičce stadionu Anfield. Jistě se nedočká vřelého přijetí domácího publika. José Mourinho je v Liverpoolu persona non grata. V průběhu let, kdy tento portugalský kouč působí v Anglii, se řevnivost fanoušků Reds vůči němu ještě více vyhrotila. Co se vlastně stalo? Jaké situace vedly k tomu, že má Special One v Liverpoolu takovouto pověst?

Proti Liverpoolu vedl svůj tým José Mourinho už celkem pětadvacetkrát. Jako hlavní manažer Manchesteru United v minulé sezóně Premier League uhrál s Reds dvě remízy. Ovšem už během jeho působení v Chelsea si dokázal „vybudovat“ velmi intenzivní vztah vůči liverpoolským fanouškům.

Z oněch 25 střetnutí bylo hned 9 velmi významných. Šlo o finále či semifinále nějaké z důležitých soutěží. Jedenáctkrát slavil výhru Mourinho, osmkrát se s Liverpoolem rozešel smírně a šestkrát odcházel ze souboje s ním jako poražený.

Má tedy 44% úspěšnost. Horší už má jen proti Barceloně (29 %) a proti Stoke (40 %). V potaz se berou jen soupeři, se kterými se José Mourinho utkal alespoň desetkrát.

Pojďme se podívat na hlavní okamžiky, které vedly k velké rivalitě mezi Liverpoolem a José Mourinhem.

1. Vítej, Special One

Chelsea 1:0 Liverpool, Premier League 2004/2005 - Special One působil v anglickém fotbale sotva 2 měsíce, ale už si udělal jméno. Na Stamford Bridge se radovali domácí. Blues vystřelil tři body Joe Cole. Jeho trefa z 64. minuty byla jediným gólem utkání. Chelsea poté získala titul po dlouhých 50 letech.

2. Zmlkněte!

Chelsea 3:2 Liverpool, finále League Cupu 2004/2005 - Nejvýznamnější gesto předvedl José Mourinho vůči fanouškům Liverpoolu také ve své premiérové sezóně. Se svými hráči slavil výhru ve finále League Cupu v roce 2005. Liverpool vedl 1:0 už od první minuty. Poté si dal Gerrard vlastní gól a šlo se do prodloužení. V něm skóroval jako první Drogba, pak srovnal Núñez, ale poslední slovo měl ve 112. minutě Mateja Kežman. José Mourinho přiložil prst k ústům a jasným posunkem dal liverpoolským fans najevo, aby mlčeli. Udělal to po vlastním gólu Stevena Gerrarda a byl vykázán na tribunu.

3. Gól, který nebyl

Liverpool 1:0 Chelsea, odvetné semifinále Ligy mistrů 2004/2005 - Ačkoliv byla Chelsea na cestě za anglickým titulem, na evropské scéně se jí na vrchol dojít nepodařilo. Po bezgólové remíze na Stamford Bridge v úvodním semifinále Ligy mistrů, rozhodl odvetu na Anfieldu jediný gól. Kontroverzní gól. Gól negól Luise Garcíi, který dodnes vzbuzuje emoce. Domácí se díky tomu dostali do slavného istanbulského finále. O deset let později José Mourinho prohlásil, že kdyby byla v té době k dispozici dnešní technologie, gól by neplatil. Historie by se měnila.

4. Námluvy se Stevenem Gerrardem

Jak nejvíce vytočit svého nepřítele? Pokusíte se získat jeho nejlepšího hráče. Mourinhovy pokusy o zlákání Stevena Gerrarda do Chelsea byly sice nakonec neúspěšné, ale Gerrardova žádost o přestup dostatečně rozrušila všechny fanoušky. Někteří příznivci dokonce pálili Gerrardovy dresy. Ikona nakonec zůstala a s Anfieldem se rozloučila až v roce 2015.

5. Další semifinálová porážka

Chelsea 1:2 Liverpool, semifinále FA Cupu 2005/2006 - Chelsea znovu opanovala Premier League, ale FA Cup jí unikl. Liverpool dosáhl na teprve druhou výhru v prvních deseti zápasech proti tomuto portugalskému kouči. John Arne Riise a Luis García skórovali a poslali Reds do vítězného finále proti West Hamu.

6. Vykolejení a ztráta titulu

Liverpool 2:0 Chelsea, Premier League 2006/2007 - Chelsea nezvládla mistrovský hattrick. Začala mít drobné problémy. Díky Kuytovi a Pennantovi celek Rafaela Beníteze porazil Mourinhovu Chelsea 2:0. I kvůli tomu přišla Chelsea o titul. Blues nakonec skončili druzí, 6 bodů za Manchesterem United. Ztrátu už nedohnali.

7. Semifinále Ligy mistrů, vol. 2

Liverpool 1:0 Chelsea, odvetné semifinále Ligy mistrů 2006/2007 - Dva roky po „gólu, který nebyl“ se Chelsea vrátila na Anfield, aby zde znovu odehrála odvetné semifinále Champions League. Doma Blues zvítězili 1:0, ale i Reds vyhráli 1:0. Šlo se do prodloužení a poté na penaltový rozstřel. Na penalty postoupil Liverpool. Před zápasem José Mourinho prohlásil, že Liverpool je „pohárový tým“. Navážel se i do Rafaela Beníteze. O čtyři měsíce později byl José Mourinho vyhozen z Chelsea.

8. José byl rád za neúspěch Liverpoolu, sebral mu titul

Liverpool 0:2 Chelsea, Premier League 2013/2014 - Mourinho se vrátil do Chelsea. Navzdory tomu, že nezískal hned titul, jeho obraz vůči Liverpoolu dostal další kontury. Liverpool totiž doma prohrál s Chelsea 0:2, a i kvůli tomu přišel o ligový titul, na který čeká takřka třicet let. Byl to Mourinhův rok, rok Chelsea. Taktika, kterou tenkrát na Anfieldu použili, jim o 12 měsíců později přinesla další titul.

9. Drama na Stamford Bridge

Chelsea 1:0 Liverpool, odvetné semifnále League Cupu 2014/2015 - Branislav Ivanovič svým gólem v prodloužení poslal Chelsea do finále ve Wembley. Ale José Mourinho byl opět v centru pozornosti. Promeškal totiž rozhodující moment kvůli tomu, že vzrušeně debatoval s rozhodčími. Mourinho pak nepočkal na konečný hvizd a divoce slavil se svými hráči přímo na hřišti.

10. Rozpad na kousky

Chelsea 1:3 Liveprool, Premier League 2015/2016 - Po titulu v roce 2015, prožívala Chelsea katastrofální start do následující sezóny. Nakonec byl v prosinci téhož roku José Mourinho odvolán z funkce. Jedním z hlavních důvodů, proč k tomu došlo, byla prohra na konci října proti Kloppově Liverpoolu. Stalo se to na Stamford Bridge, kam se pod Mourinhem pro body nejezdilo. Po utkání vypadal José Mourinho hodně poraženecky a prohlásil: „Někdy přijdou zápasy, které je zkrátka nemožné vyhrát.“

