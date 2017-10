Premier League - Phil Thompson předpovídá: Liverpool porazí Manchester United a udrží čisté konto

© skysports.com, fotbalportal.cz - Thompson předpovídá výhru Reds

Včera 18:30 - V sobotu krátce po poledni budou zraky všech fanoušků anglického fotbalu upřeny na Anfield. Na stadionu Liverpoolu totiž vypukne bitva mezi domácími Reds a Manchesterem United. Očekává se velké drama. Phil Thompson, jedna z legend Liverpoolu a nynější expert SkySports, domácím věří. Dokonce je přesvědčen o tom, že zvítězí, a navíc ani neinkasují. Jaká bude skutečnost?

Od 27. srpna, kdy Liverpool zdolal Arsenal 4:0, svěřenci Jürgena Kloppa neudrželi ani jednou čisté konto. Ovšem Phil Thompson se domnívá, že se tato statistika v sobotu změní.

Na druhé straně ovšem bude stát Manchester United, který je ve skvělé formě a kosí jednoho soupeře za druhým. Navíc střílí hromadu branek. Největší měrou přispívá Romelu Lukaku.

Jenomže Phil Thompson, expert SkySports, poukazuje především na to, že Liverpool pod Jürgenem Kloppem dokáže výborně zvládat duely proti těm nejsilnějším protivníkům. Od doby, kdy německý kouč dorazil na Anfield, Liverpool ve dvaceti utkáních proti Chelsea, Manchesteru United, Manchesteru City, Arsenalu a Tottenhamu prohrál pouze dvakrát.

„Jsem si tím velmi jistý. To je, co mi v Liverpoolu děláme. Takoví jsme.“

„Liverpool se ve velkých zápasech promění. Bude to velká bitva. Když se podíváte na naše hráče, přesně v takových chvílích se zvednou.“

„Opravdu to řeknu: Myslím si, že Liverpool má velkou šanci na to, aby udržel čisté konto. Mám tušení, že to tak na Anfieldu bude a Liverpool vyhraje.“

„Vztah mezi Mourinhem a Liverpoolem je zvláštní. On se o to sice nezajímá, ale je to tak. Už od doby, kdy byl trenérem Chelsea, se u fanoušků Reds vybudovala nelibost vůči němu. Teď je v Manchesteru United, takže je to ještě větší.“

