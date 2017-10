Premier League - Označit Tottenham za „Tým Harryho Kanea“ bylo od Guardioly neuctivé, říká Pochettino

© 365dm.com -

Včera 18:12 - Pep Guardiola, manažer Manchesteru City, před nedávnem zařadil Tottenham mezi kandidátky na titul. Místo Tottenhamu však zmínil „tým Harryho Kanea.“ Takové označení nemohl přeslechnout Mauricio Pochettino, kterého Guardiolovo vyjádření mrzí a označil jej za neuctivé.

Tottenham se se čtrnácti body tyčí na třetím místě tabulky Premier Leauge. I proto Pep Guardiola Spurs označil za kandidáty na titul. Místo jména klubu však použil obrat „Tým Harryho Kanea“. Tím chtěl možná naznačit, že Tottenham je klubem jednoho hráče, nejlepšího střelce Premier League posledních dvou let, Harryho Kanea

„Takový komentář mě sice nijak výrazně nerozčiluje, přesto mi přijde zbytečný a jaksi neuctivý. Neberu to osobně, ale některé lidi a převážně ostatní hráče, by to mohlo mrzet,“ řekl Pochettino.

Mauricio Pochettino volbu Guardiolových slov přisuzuje euforii, kterou španělský manažer bezprostředně po důležité výhře nad Chelsea zažíval.

„Znám Pepa velmi dobře, a proto vím, že po heroických výkonech, což výhra nad Chelsea byla, může zapomínat na své gentlemanské vychování. Guardiola stál za velkými úspěchy Barcelony. V té době byl Lionel Messi v životní formě, a přesto jsem o Barceloně nemluvil jako o „týmu Lionela Messiho“. Fotbal je kolektivní sport. Tým tvoří jednotliví hráči, nikdo z nich si nezaslouží být opomíjen,“ dodal argentinský manažer.

Právě dnes si Harry Kane vysloužil jiné individuální ocenění. Díky šesti zářijovým gólům ve čtyřech zápasech se v Premier League stal Hráčem měsíce.

„Musíme pokračovat v dobrých výkonech. Harry Kane je pro mě jeden z nejlepších útočníků na světě. Je důležitou součástí našich plánů na úspěch, potřebujeme získat nějakou trofej,“ uzavřel Mauricio Pochettino.

