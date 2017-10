© sportskeeda.com - Jürgen Klopp

Když byl před dvěma lety jmenován manažerem Liverpoolu, prohlásil Jürgen Klopp, že do čtyř let získá s novým klubem mistrovství titul. Po dvou letech se nachází v polovině vytyčeného cíle a přestože k titulu zatím namířeno nemá a jeho tým trápí obranná hra, Klopp věří, že je pro Liverpool stále tou nejlepší manažerskou volbou.

Ve své první a neúplné sezoně 2015/16 skončil s Liverpoolem v Premier League až osmý. V závěrečných kolech se ale více než na ligovou soutěž soustřeďoval na Evropskou ligu, v jejímž finále nakonec podlehl Seville.

Loňský ligový ročník byl pro Kloppa o poznání úspěšnější - s Liverpoolem obsadil čtvrté místo, které mu zaručilo předkolo Ligy mistrů. V něm Reds uspěli, a proto si nyní užívají skupinovou fázi Ligy mistrů. I v probíhající sezoně se ale Liverpool potýká s chybami v defenzivě a i kvůli nim je v Premier League aktuálně sedmý.

„Dvouleté výročí v pozici manažera Liverpoolu jsem nijak neoslavoval, protože jsem s některými věcmi stále nespokojený. Stále jsme uprostřed naší cesty, nejsme na úplném začátku, ale k dosažení úplného ideálu nás čeká ještě dlouhá cesta,“ řekl padesátiletý manažer.

Už v sobotu Kloppa čeká možná nejtěžší zápas dosavadního průběhu sezony. O derby s Manchesterem United se rozhodně dá říci, že je to jeden z nejvyhrocenějších a nejprestižnějších zápasů Reds. Pokud by toto utkání Liverpool prohrál, ztrácel by na první místo už deset bodů.

„Pokud bych byl nyní vyhozen, nemyslím si, že existují manažeři, kteří by tuto práci odváděli lépe než já,“ řekl Klopp.

„Netvrdím, že jsem bezchybný. Je ale těžké najít lepší cestu a řešení současné situace týmu. Jsem přesvědčen, stejně jako 98 % Liverpoolčanů, že jsme na správné cestě, která míří k úspěchu,“ doplnil německý manažer.

Oba týmy - Liverpool i Manchester United - zažily éru, během které jasně dominovaly anglickému fotbalu. Zatímco Reds zažívali vrcholné období v sedmdesátých a osmdesátých letech, United vyčnívali v prvních dvou dekádách novodobé Premier League. V posledních letech se však špička anglické Premier League vyrovnává a rozšiřuje.

„Staré časy ohledně derby - tvrdý boj, červené karty, krvácející hráči - se podle mě nevrátí. Stejně tak už se podle mě nevrátí éry, ve kterých dvacet let dominoval jeden klub. Tak to je. Dnešní manažeři se musí soustředit na přítomnost a okamžitý úspěch,“ uzavřel Klopp.

Ondřej Pražák / skysports.com