Premier League - Alexis Sánchez nese stejnou tíhu zodpovědnosti jako měl Beckham, Zidane či dnes Messi, říká Arséne Wenger

© zimbio.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Sánchez nese velkou zodpovědnost, říká Wenger

1 Líbilo se

Včera 17:53 - Na světovém šampionátu v Rusku se Alexis Sánchez nepředstaví. Jedna z velkých hvězd současného fotbalu nepomohla Chile ke kvalifikaci. Rozhodla o tom úterní prohra v Brazílii. Arséne Wenger svého svěřence chrání. Uvedl, že je na něj vyvíjen obrovský tlak. Stejný, jaký nesl v minulosti v Anglii David Beckham, ve Francii Zinedine Zidane a v současnosti také Lionel Messi v Argentině.

Chile v úterý prohrálo v posledním duelu kvalifikace o MS 2018 na půdě Brazílie 3:0, čímž si přibouchlo dveře do Ruska. V jihoamerické části kvalifikace skončilo až na šestém místě a nezahraje si ani baráž.

Na turnaji tak bude scházet Alexis Sánchez. Chilský reprezentant už ej zpátky v Londýně a chystá na zápas proti Watfordu. Arséne Wenger se domnívá, že je na Sáncheze vyvíjen příliš velký tlak.

„Řekl bych, že každá generace má hráče, který nese veškerý tlak a očekávání národa.“

„Ve Francii to byl Zinedine Zidane, v Anglii to byl David Beckham. Měli v týmu i jiné hráče, ale byl to právě Beckham. Proč ne Steven Gerrard? Já nevím. Ale byl to Beckham.“

„V Chile je to Alexis Sánchez, v Argentině je to samozřejmě Lionel Messi. Vypadá to, že v národním týmu musí být někdo, kdo ponese tu největší míru tlaku a zodpovědnosti, a ochrání tak zbytek týmu.“

„Někdo to má rád, pro někoho je to ale těžké.“

„Je to velmi obtížné. Chile dvakrát vyhrálo Copa América, ale teď nejede na mistrovství světa. Alexis bude mít za chvíli třicet. Na příštím mistrovství světa by mu bylo 33. Očekával, že se tam teď dostane. Jistě je to pro něj velké zklamání. Věřím, že ale stále bude hrát na té nejvyšší úrovni.“

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz