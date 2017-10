Premier League - Na Anfield přijede Manchester United. Arsenal hraje na půdě dobře hrajícího Watfordu, kde 30 let neprohrál

© mirror.co.uk, fotbalportal.cz - Reds vs. Red Devils

Včera 16:41 - Po reprezentační přestávce se mohou fotbaloví fanoušci znovu těšit na Premier League. Nejvyšší anglická soutěž bude pokračovat osmým kolem. To odšpuntuje nesledovanější utkání víkendu. Liverpool totiž hostí rivala z Manchesteru United. Jürgen Klopp tak půjde proti Josému Mourinhovi. Arsenal míří na hřiště Watfordu, který má jen o bod méně než Gunners. Nečeká jej nic lehkého.

Liverpool - Manchester United

Sobota 14. října, 13.30, Anfield

Úvodní duel osmého kola Premier League poutá tu největší pozornost. V minulé sezóně skončily oba zápasy shodně remízou. Reds doma naposledy v lize porazili Manchester United v roce 2013. Jak to dopadne tentokrát?

Liverpool je aktuálně na sedmém místě ligové tabulky. Ani na začátku této sezóny se nevyhnul ztrátám s papírově slabšími soupeři. Po sedmi kolech má na kontě 12 bodů. Na svého sobotního soupeře ztrácí 7 bodů. Naposledy remizoval v Newcastlu 1:1. Nejlepším střelcem týmu je se čtyřmi brankami egyptský reprezentant Mohamed Salah. Především on by měl trápit defenzivu United. Druhý nejlepší střelec Reds bude na hřišti scházet. Sadio Mané se totiž z reprezentačního srazu vrátil se zraněním a bude chybět zhruba 6 týdnů. To není potěšující zpráva pro Jürgena Kloppa, který je frustrován z toho, že jeho celek lehce inkasuje, a navíc neproměňuje vyložené šance. Bude tomu v sobotu jinak? Nebo bude po zápase skřípat zuby? Z posledních 30 domácích ligových utkání ovšem Liverpool prohrál jen dvakrát.

Manchester United je na druhé příčce. Má stejně bodů jako vedoucí Manchester City, jen horší skóre. Z jedenácti soutěžních utkání v této sezóně Red Devils jen jednou prohráli (Superpohár UEFA s Realem Madrid) a jednou remizovali (se Stoke v Premier League). Naposledy doma lehce zdolali Crystal Palace 4:0. Romelu Lukaku udržuje svůj gólový apetit a pálí gól za gólem. Se sedmi přesnými zásahy vévodí tabulce střelců a hodlá v tom nadále pokračovat. Před tím oblékal dres Evertonu, takže jistě si stihl vybudovat alespoň minimální rivalitu k městskému rivalovi. José Mourinho ovšem bude mít problémy s obsazením postu defenzivního záložníka. Mimo hru jsou Paul Pogba i Marouane Fellaini. Hrát nebude ani Michael Carrick. Je tedy otázkou, koho vedle Matiče použije. Portugalský kouč se ale může spolehnout na skvělou defenzivu. Vždyť z posledních 9 ligových zápasů udrželi Rudí ďáblové osmkrát čisté konto.

Absence:

Liverpool: Clyne, Lallana, Mané (všichni zranění)

Manchester United: Rojo, Pogba, Carrick, Ibrahimovič (všichni zranění), Fellaini, Jones (oba nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Liverpool: Mignolet - Gomez, Matip, Lovren, Moreno - Wijnaldum, Henderson, Can - Salah, Firmino, Coutinho

Manchester United: de Gea - Valencia, Smalling, Bailly, Young -Matič, Herrera - Mata, Mchitarjan, Rashford - Lukaku

Tip FotbalPortal.cz: 1:2

Watford - Arsenal

Sobota 14. října, 18.30, Vicarage Road

Sobotní program osmého kola uzavře souboj Hornets s Gunners. V minulé sezóně se z výhry v obou případech radoval hostující tým. Watford vyhrál na Emirates Stadium 1:2 a Arsenal na Vicarage Road 1:3. Naposledy ovšem Watford doma porazil Kanonýry v roce 1987. Přijde výhra po 30 letech?

Watford hraje na začátku tohoto ročníku výborně. Je na osmém místě a má na kontě 12 bodů. Prohrál pouze jednou. Nad jeho síly byl Manchester City. A byl z toho pořádný debakl. Hornets doma schytali nepopulárního „kanára“. V minulém uhráli remízu 2:2 na půdě WBA. Opět je zachránil Richarlison. Letní posila, která se ukazuje v tom nejlepším možném světle. Watford pod koučem Marco da Silvou předvádí sympatický fotbal. Dokáže obrat o body favorita? Gunners by si měli dávat pozor i na Belgičana Doucoura, který už třikrát skóroval.

Arsenal se postupně zvedá. Je na pátém místě a má o bod více než Watford. Na vedoucí duo z Manchesteru momentálně ztrácí 6 bodů. Pokud se chce udržet ve špičce, nesmí lehce tratit body. V minulém kole doma zdolal Brighton, čímž natáhl svou sérii neporazitelnosti na sedm duelů. Proti Hornets chtějí svěřenci Arséna Wegnera přidat další korálek. Francouzský manažer má k dispozici všechny své útočné zbraně v čele s Alexandrem Lacazettem a Alexisem Sánchezem. Vypadá to, že ti dva si dokáží na hřišti vyhovět. Otázkou je, jak dlouho spolu ještě budou nastupovat. Do hry se vací Mesut Özil. Otázkou je, zda už je stoprocentně fit a zvládne celých 90 minut.

Absence:

Watford: Cathcart, Chalobah, Hoban, Kaboul, Isaac Success (všichni zranění), Prödl (nejistý start)

Arsenal: Cazorla, Chambers, Mustafi (všichni zranění), Coquelin, Koscielny, Kolašinac (všichni nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Watford: Gomes - Kiko, Mariappa, Kabasele, Holebas - Doucoure, Capoue - Carillo, Cleverley, Richarlison - Deeney

Arsenal: Čech - Holding, Koscielny, Monreal - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac - Iwobi, Sánchez - Lacazette

Tip FotbalPortal.cz: 0:2

Kompletní program 8. kola Premier League:

Sobota 14. října

13.30 Liverpool - Manchester United

16.00 Burnley - West Ham

16.00 Crystal Palace - Chelsea

16.00 Manchester City - Stoke

16.00 Swansea - Huddersfield

16.00 Tottenham - Bournemouth

18.30 Watford - Arsenal

Neděle 15. října

14.30 Brighton - Everton

17.00 Southampton - Newcastle

Pondělí 16. října

21.00 Leicester - WBA

