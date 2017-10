© mirror.co.uk -

0 Líbilo se

Dnes 15:24 - Arséne Wenger byl dlouhou dobu přesvědčen o tom, že Alexis Sánchez i Mesut Özil podepíšou s Arsenalem novou smlouvu. Tento optimismus z francouzského manažera čišel celé léto. Na koci přestupového léta se jeho víra začala otřásat, přesto tvrdil, že své klíčové hráče neprodá, i kdyby to znamenalo, že za rok odejdou z Arsenalu zadarmo. Nyní si Wenger tuto variantu připouští čím dál víc.

Během přestupového léta Arsenal řešil možný odchod trojice důležitých hráčů, kterým zbýval rok do konce smlouvy - Alexise Sáncheze Wenger odmítl prodat za jakoukoliv cenu a zůstal i Mesut Özil. Odchodu se dočkal pouze Alex Oxlade-Chamberlain, který za pětatřicet milionů liber zamířil do Liverpoolu.

Ohledně Sánchezovy a Özilovy budoucnosti je Wenger nadále optimistický, do jeho vyjádření už se však vkrádá nejistota. Na otázku, zda existuje nějaký termín, do kdy by se mělo definitivně rozhodnout o tom, jestli Sánchez a Özil podepíší nové smlouvy, odpověděl, že takový termín neexistuje.

„V situaci, ve které jsme, musíme počítat s každou variantou. Je tedy možné, že oba hráči odejdou v lednu nebo po konci sezony,“ řekl Wenger.

Özilův agent v tomto týdnu prohlásil, že jeho klient by v Premier League rád zůstal ještě alespoň dva nebo tři roky, a že jednání s Arsenalem jsou na dobré cestě. Uvidíme tedy, zda se Özil domluví s Arsenalem, nebo jestli zamíří do jiného ostrovního klubu. Zájem o německého ofenzivního záložníka údajně projevil José Mourinho.

To, že Mesut Özil chce zůstat v Anglii, potvrdil i Wenger. „Podle mých informací ano. Vždy jsem říkal, že fakt, že se hráči dosud nedohodli na podmínkách nové smlouvy, neznamená, že chtějí bezpodmínečně odejít. Oba vypadají šťastně a já věřím, že celá situace se vyvine v náš prospěch. V tuto chvíli ale nemůžeme potvrdit či vyvrátit nic konkrétního.“

V týdnu Alexis Sánchez zažil velké zklamání, když se s reprezentací Chile neprobojoval na Mistrovství světa v Rusku. „Budu si s ním muset pohovořit. Zápas Chile s Brazílií jsem viděl. Byl to fyzicky velmi náročný zápas, protože soupeřovi hráči věnovali Alexisovi speciální pozornost. Sedneme si až se zítra vrátí a pomůžeme mu, aby zklamání překonal,“ uzavřel Wenger.

Ondřej Pražák / skysports.com