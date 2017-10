© skysports.com, fotbalportal.cz - Mourinho se chystá na duel s Liverpoolem

2 Líbilo se

Dnes 09:38 - Už v sobotu se Premier League vrátí ve velkém stylu. Na Anfield totiž dorazí Manchester United, aby se popral se svým velkým rivalem - Liverpoolem. Na lavičce Rudých ďáblů bude znovu sedět José Mourinho. Jeho protějškem bude stejně charismatický kouč Jürgen Klopp. Portugalský lodivod Red Devils prohlásil, že má teď lepší tým, než měl loni.

Je jen málo klubů, které způsobily Josému Mourinhovi tolik bolesti jako Liverpool. Sice proti němu získal v roce 2005 svou první trofej s Chelsea, když vyhrál League Cup a také v zápasech proti Reds získal už 28 bodů. Ale také s Liverpoolem prohrál dvakrát v semifinále Ligy mistrů - v letech 2005 a 2007.

Navzdory tomu všemu se José Mourinho na sobotní duel náležitě těší.

„Rád hraji proti nejlepším týmům. Rád hraji proti nejlepším klubům a na nejlepších stadionech - na stadionech s velkou historií.“

„A máte pravdu, na Anfieldu jsem zažil skvělé chvíle i ty velmi špatné. Zažil jsem tam pocity velkého štěstí i velkého zklamání.“

„Nyní, pokud mě budou respektovat, prokážu jim také stejné množství respektu. Půjdeme do dalšího zápasu proti Liverpoolu.“

„Stále jde pouze o tři body, nehrajeme o čtyři. Možná, že kdybychom byli v části sezóny, kdy by šlo o velký souboj dvou týmů třeba o vedoucí pozici, bylo by to jiné. Ale tohle není ten případ.“

„V tomto typu zápasů ovšem může rozhodovat jakýkoliv okamžik. Hrajeme proti dobrému týmu s dobrými hráči.“

„Myslím si ale, že teď máme lepší tým, než jaký jsme měli. Nemyslím si, že je spravedlivé říkat, že Matič a Lukaku nemají žádný vliv. Musíme si to přiznat a dopřát jim pochvalu. To si zaslouží. Ale tým umožnil Lukakuovi i Matičovi, aby ten přínos měli.“

„Celkově jsme lepší tým. Ale co to znamená? Budeme úspěšní jako v minulé sezóně? Vyhrajeme dvě trofeje? Nevím, ale jsme teď lepší.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz