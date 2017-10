Premier League - Sir Alex Ferguson si ještě před příchodem do Manchesteru United málem plácl s Tottenhamem

© independent.co.uk - Sir Alex Ferguson

0 Líbilo se

Dnes 19:40 -

Ve fotbale, stejně jako v jiných životních oblastech a životě samotném, často rozhodují okamžiky, shody a náhody. Nechybělo málo a Sir Alex Ferguson se před třiatřiceti lety mohl stát manažerem Tottenhamu. Byl by Ferguson u Kohoutů stejně úspěšný jako v Manchesteru United? Dokázal by v Londýnském klubu strávit tak dlouhou kariéri? Otázky, na které nikdy nenajdeme odpovědi.

Tehdejší manažer Tottenhamu Keith Burkinshaw v roce 1984 opustil po neshodách s vedením Spurs svoji pozici, a to i přesto, že v předchozích třech sezonách s londýnským klubem vyhrál Pohár UEFA a dvakrát FA Cup.

Irving Scholar, tehdejší předseda Tottenhamu, v té době věřil, že už zná jméno Burkinshawova nástupce. Měl se jím stát skotský třiačtyřicetiletý manažer Alex Ferguson, který s Aberdeenem dokazoval velké věci - v roce 1980 s týmem získal titul, v letech 1982-1984 opanoval skotský pohár. V roce 1983 dokonce uspěl na evropské scéně, kdy v Poháru vítězů pohárů zdolal Real Madrid.

„Je pravdou, že jsme s Alexem jednali o možné spolupráci. Byly to velmi dlouhé a intenzivní debaty,“ prozradil Scholar pro deník The Sun.

„Řekl jsem mu, že jsem ze staré školy, že jsem velmi zásadový, a proto čekám, že na čem se dohodneme, to platí. To jsem Alexovi při našem prvním setkání oznámil, takže jsme pak měli dlouho o čem debatovat,“ doplnil Scholar.

Irving Scholar vnímal Alexe Fergusona jako ideální volbu na post nového manažera Tottenhamu, přesun se však nikdy nezrealizoval.

„Pokračovali jsme v jednání. Rokovali jsme pořád dokola. Pak jsme dospěli k závěrečnému kompromisu. Zeptal jsem se ho, zda se můžeme setkat, abychom vše uzavřeli. Souhlasil, a proto jsem se rozhodl vybrat neutrální půdu - shodli jsme se na Paříži. Přímo na letišti.“

„Na dohodě jsme pracovali několik týdnů, a tak jsem se ho znovu zeptal, zda je připraven. Řekl, že ano. Otázal jsem se ho znovu, zda si je skutečně jist, že je připraven. Znovu potvrdil, že je připraven. Jak ale víte, nakonec se ukázal opak. Nikdy mi neřekl, proč nakonec z dohody vycouval. Bylo to zklamání, v Aberdeenu zůstal další dva roky,“ uzavřel Scholar.

Během posledních dvou let u kormidla Aberdeenu Ferguson získal další ligový titul a znovu se radoval z vítězství ve skotském poháru. V roce 1986 odešel do Manchesteru United, kde světu dokazoval své schopnosti až do roku 2013.

Ondřej Pražák / skysports.com