Premier League - Alex Ferguson odmítl získat mladého Zinedina Zidana. Kvůli Ericu Cantonovi

Kvůli Cantonovi nevzal Ferguson Zidana

Dnes 17:48 - Zinedine Zidane mohl válet v dresu Manchesteru United. Alex Ferguson skutečně tuto možnost zvažoval. Jenomže na Old Trafford v té době už jeden král působil a jmenoval se Eric Cantona. Legendární skotský kouč se obával, že by příchodem Zidana mohla být Cantonova pozice ohrožena a nedělalo by to dobrotu. Zidane nakonec po odchodu z Bordeux oblékal dres Juventusu a Realu Madrid.

V první polovině devadesátých let si mnoho fotbalových skautů nemohlo nevšimnout úžasného talentu Zinedina Zidana, který byl ve svých 22 letech hráčem francouzského Bordeux. Mladý Zidane neunikl ani oku Alexe Fergusona.

Nicméně, skotský kouč Manchesteru United se rozhodl, že nadějného Francouze nezíská. Ten krátce potom přešel do Juventusu a slávu si získal i později v Realu Madrid, kde dnes působí jako hlavní a veleúspěšný trenér.

Martin Edwards, bývalý předseda Manchesteru United, k celé věci uvedl:

„Když byl Zidane v Bordeux, Les Kershaw, náš hlavní skaut, mi řekl, že bychom se o něj měli zajímat. Věděl o tom i Alex Ferguson.“

„Alex Ferguson řekl, že i Eric Cantona mluvil o Zidanovi. Ovšem cítil, že by Zidane hrál na stejné pozici jako Cantona.“

„Když jsme přijeli do Francie, abychom přesvědčili Erica Cantonu k podpisu nové smlouvy po tom incidentu proti Crystal Palace (Cantona vyfasoval osmiměsíční zákaz startu po incidentu s fanouškem v Selhurst Parku, psal se rok 1995), Alex cítil, že pokud bychom přivedli Zidana, mohlo by to ovlivnit Cantonovu pozici. Takže Erica podržel.“

