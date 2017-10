Premier League - Arséne Wenger nechce Barcelonu v Premier League. Nedává to smysl, prohlásil

© SkySports.com - Arséne Wenger

Dnes 11:48 - Manažer Arsenalu Arséne Wenger nevěří, že v případě vyhlášení nezávislosti Katalánska bude Barcelona hrát místo La Ligy anglickou Premier League. Katalánský ministr pro sport Gerard Figueras sice nedávno nevyloučil, že by se Barcelona mohla v budoucnu přesunout do Premier League, Wenger ale tento krok nevidí příliš realisticky.

„Monako hraje ve Francii, velšské kluby v Anglii,“ řekl Figueras uprostřed vášnivých reakcí ohledně referenda o katalánské nezávislosti. „Myslím si, že UEFA nemá nic proti tomu vidět hrát kluby jinou ligu, než ve své zemi.“



Wenger má však pocit, že řešení katalánské situace přesunem Barcelony do Premier League je až příliš složité, než aby se stalo realitou.



Na otázku, zda by rád viděl Barcelonu hrát v Premier League, Wenger v rozhovoru pro beIN Sports odpověděl: „Ne, protože tím porušíte geografickou jednotu i zdravý rozum a nemyslím si, že by to bylo normální.“



„Copak nepozvat do Premier League Celtic nebo Rangers, kteří jsou součástí Velké Británie, dává větší smysl, než pozvat Barcelonu?“



„Navíc pokud se Katalánsko a Španělsko nedohodnout politicky, znamenal by přesun Barcelony do Premier League jasnou podporu Anglie vůči Katalánsku, která by z politického hlediska určitě nebyla vnímána dobře.“



Šéf Arsenalu na závěr žertovně poznamenal, že přesun Barcelony do Premier League by ještě více zkomplikoval šance jeho týmu na zisk mistrovského titulu.



„Nevěřím, že je to scénář, který si můžete dost reálně představit. Doufám, že to tak daleko nedojde a Barcelona bude moci hrát ve Španělsku,“ dodal Wenger.

