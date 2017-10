Premier League - Manchester United se nevzdává. Za hvězdu Interu Milán nabídne 54 milionů liber

© express.co.uk - Ivan Perišič

Dnes 09:33 - Manchester United se nevzdává svého cíle podepsat záložníka Interu Milán Ivana Perišiče, za kterého je připraven v létě nabídnout až 54 milionů liber. Chorvatský reprezentant byl letos předmětem několika nabídek United, jenže kluby se nedokázaly dohodnout na hráčově ceně a Perišič s Nerazzurri podepsal novou smlouvu.

Podle informací Gazzetta dello Sport by nová smlouva Perišiče s Interem Milán mohla Manchesteru United hrát do karet, chorvatské křídlo má totiž v kontraktu výkupní klauzuli na 54 milionů liber, což je částka, kterou by si velkoklub typu United mohl dovolit.



Manažer Manchesteru United José Mourinho je velkým obdivovatelem 28letého záložníka, který je proslulý svými nebezpečnými výpady z křídel, nad přestupem však stále visí dva háčky.



Za prvé totiž není jisté, zda se Perišič dokáže v Premier League výrazněji prosadit a vzhledem k jeho věku by jeho následný prodej vyšel United velice draho a dalším problémem může být prostor pro Marcuse Rashforda, který by v 19 letech dostal silnou konkurenci a mohl by přijít o čas na hřišti.



Perišič má nicméně za sebou mimořádně úspěšný start do nové sezóny. V prvních sedmi utkáních nového ročníku byl tahounem Interu Milán, za který nastřílel tři góly a přidal tři asistence, v 86 utkáních Serie A tak má na svém kontě již 23 gólů a 21 přihrávek.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz