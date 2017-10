Premier League - Courtois otálí s podpisem nové smlouvy, prý vyhlíží zájem Realu Madrid

© dailystar.co.uk - Thibaut Courtois

Dnes 14:38 - Thibaut Courtois se po odchodu Petra Čecha stal jasnou jedničkou v bráně Chelsea. Perspektivnější gólman byl příčinou, proč Petr Čech odešel k rivalovi - do Arsenalu. Už v minulosti byl belgický brankář v některých svých vyjádření o budoucnosti v Chelsea neurčitý. Nyní se spekuluje o tom, že s podpisem nového kontraktu nespěchá i kvůli očekávanému zájmu Realu Madrid.

Pětadvacetiletému brankáři vyprší kontrakt v Chelsea v červnu roku 2019. Podle spekulací Courtois koketuje s myšlenkou návratu do Španělska, do Madridu. Ne však do Atlética, kde dříve působil, ale do Realu. I to má být důvod, proč zatím smlouvu s Blues neprodloužil.

Přestože Courtois nemluví o tom, že by byl v Chelsea nešťastný - vždyť v dresu Blues získal dva ligové tituly a jednou opanoval Anglický ligový pohár - vidina španělské La Ligy a Realu Madrid je obrovským pokušením i pro sebespokojenější hráče.

Současnou jedničkou Bílého baletu je Kostaričan Keylor Navas, kterému v prosinci bude jednatřicet let. Je tedy pravděpodobné, že se Real v blízké době začne poohlížet po brankáři, který se na dlouhou dobu zabydlí mezi třemi tyčemi madridské brány.

Velmi intenzivně se Real v minulosti zajímal o Davida de Geu z Manchesteru United, představitelé madridského klubu však měly kontaktovat i Courtoise.

Thibaut Courtois do Chelsea přestoupil už v roce 2011, kdy jej Blues koupili za 8 milionů liber z Genku. Ihned poté Belgičan dlouhodobě hostoval v Atléticu Madrid, aby se v roce 2014 začal pozvolna prosazovat do základní sestavy Chelsea. Za londýnský klub dosud odchytal 118 zápasů, ve kterých udržel 43krát čisté konto.

Ondřej Pražák / marca.com