Premier League - Hodnocení týmů Premier League – Manchestery excelují, Crystal Palace propadá

Hodnocení týmů Premier League

Dnes 09:40 - Premier League má za sebou úvodních kol. Nyní probíhá reprezentační přestávka. Kdo z týmů prokazuje hru na nejvyšší úrovni? A kdo naopak musí dělat více domácích úkolů? Stuart Pearce ze SkySports se pustil do hodnocení všech 20 klubů Premier League. Nejlépe jsou na tom podle něj oba celky z Manchesteru. Naopak nejhůře je na tom bezradný Crystal Palace.

Manchester City: A

Tady je hodnocení naprosto nezpochybnitelné. Citizens jasně dokazují, že jsou nejžhavějšími kandidáty na zisk mistrovského titulu. Úspěšně také vstoupili do Ligy mistrů. V tom, co se jim zatím podařilo, byli prakticky bezchybní. Rukopis Pepa Guardioly je jasně znatelný. Hráči ví, co mají hrát. Plní pokyny do puntíku a španělský kouč, který si přestavěl mužstvo k obrazu svému, si může mnout ruce.

Manchester United: A

I pro druhý klub z Manchesteru platí to stejné. Letní příchody byly dokonalé. Prokazují to nejen v lize, ale i v Champions League. Nově příchozí se ujali okamžitě. Zejména u Romelua Lukakua je to velmi důležité.

Tottenham: B

Začali sezónu velmi dobře, vypadají impozantně, ale myslím si, že jim schází Danny Rose a Kyle Walker. Rose je zraněn, Walker odešel do Manchesteru City. Kieran Trippier a Ben Davies se ale mohou stát adekvátními náhradami. Tottenham se musí ale lépe adaptovat na Wembley jako na svůj domovský stánek. To je dost možná bude v této sezóně stát lepší umístění. Za účast v TOP4 budou potěšeni. Dele Alli momentálně prochází těžkým obdobím své kariéry. Střídá vrcholy a pády. Ale je to skvělý hráč.

Chelsea: B

Domácí porážka s Burnley znamenala hrozný začátek nové sezóny, ale pak se Chelsea zlepšovala a zlepšovala. Ztratila teď ovšem velký zápas proti jednomu ze svých úhlavních soupeřů - proti Manchesteru City. Dá se ovšem odpustit, protože Citizens jsou momentálně skutečně velmi dobří. Otázkou ale je, jak dlouho bude nyní scházet Álvaro Morata. Jeho absence bude hodně citelná. V obou Manchesterech mají Blues velké rivaly a bude ukrutně těžké je překonat.

Arsenal: B

Arsenal přeci jen zvládl úvod sezóny poměrně slušně. I v Lize mistrů si odvedl své. Těžko říct, co se dalo od tohoto mužstva na začátku sezóny očekávat, ale hodnocení za B je zřejmě odpovídající. Nakonec přeci jen tým Arséna Wengera dokáže udolat soupeře, které by měl porážet, viz doma Brighton. Pokud se dostanou do TOP4, budou mít dobrou sezónu.

Burnley: A

Vynikající. Kouč Sean Dyche znovu zvládá svou práci brilantně. Ztratili Andreho Graye, svého nejlepšího střelce. Každý očekával, že tím hodně utrpí. Každým rokem jsou tipováni na jednoho ze sestupujících. Ale hrají fantasticky. Získali Chrise Wooda, který se zdá být tím správným mužem. Napomáhá jim i očividně dobrý týmový duch. Vyvarovali se chyb a jsou senzační.

Liverpool: C+

Jejich remízové výsledky dosti pravděpodobně budou v této sezóně jejich Achillovou patou. Musí zkrátka i venku porážet týmy, jako jsou Newcastle a Burnley, pokud chtějí zůstat v TOP4. V úvodu sezóny to nezvládají. Je to pro ně velké varování. Otázkou je, jak na to zareagují.

Watford: B+

Mají fantastický začátek sezóny. Jsou jiným týmem, než se všichni domnívali. Předpovídalo se, že problémy bude mít i nový nezkušený manažer. Relativně málo známý. Ale svou práci odvádí dokonale. Zvládl podepsat i dobré posily. Mají opravdu solidní start.

Newcastle: B-

I u Maggpies se přepokládalo, že budou mít starosti se záchranou. Ještě je samozřejmě brzy a stát se může cokoliv, ale zatím jede Newcastle nad plán. Získal oproti svým konkurentům nějaké body navíc, a to může pro ně být na konci sezóny životně důležité.

West Bromwich Albion: B-

Začátek měl West Bromwich opravdu dobrý, ale v posledních týdnech se mu to poněkud pokazilo. Stoke doma, Brighton venku, West Ham doma, Watford doma...z těchto zápasů měli Baggies vytěžit více bodů. Ale zatím se drží ve středu tabulky a mohlo by jim to vydržet.

Huddersfield: B-

Jejich start byl úchvatný, ale postupně bude pro ně stále těžší a těžší najít nějakou bodovou konzistenci. Musí být daleko opatrnější proti opravdu silným týmům, jinak mohou tvrdě narazit. Ale s ohledem na předsezónní očekávání, se Huddersfield drží výborně. Nesmí ale zapomínat na nejrůznější varovné signály.

Southampton: C

Začali velmi dobře. Řešili problémy s Virgilem van Dijkem, což se mohlo jistě odrazit na náladě v kabině. Teď už je zpátky a jejich defenziva může být s ním pevnější. Neexistují žádné náznaky toho, že budou mít dobrou sezónu, ani to, že to bude katastrofa. Bude to takový tým do středu tabulky.

Stoke: C-

To stejné platí i pro Potters. Uhráli fantastický výsledek proti Manchesteru United. Hráli opravdu dobře a zasloužili si uznání. Dokázali urvat výhru i proti Saints. Jack Butland je zpátky a pomůže jim. Dá se očekávat, že budou také někde ve středu tabulky. Ale klidně to může být osmé až šestnácté místo.

Brighton: C+

Měli těžký start do sezóny, ale Chris Hughton vše velmi dobře organizoval. Dá se předpokládat, že to bude tým, který bude bojovat o záchranu. Budou se pohybovat na pomezí záchrany a sestupu. Každý bodík, který získají, bude pro ně mít cenu zlata. Začali lépe, než se očekávalo. Kdyby měli ale o tři body méně, byl by to špatný start, kdyby měli o tři body více, byl by to vynikající start.

West Ham: C

Zde se musí u hodnocení West Hamu přihlédnout k tomu, že měli těžký los na úvod. Navíc přišla zranění, bylo třeba zapracovat nově příchozí, Andy Carroll nebyl v pohodě...Ovšem očekávalo se zkrátka více. Alespoň o tři body více měli Hammers urvat.

Everton: C-

Není to pro ně dobrý začátek. I loni měli zápasy, kdy nehráli dobře, ale dokázali je spasit góly Romelua Lukakua nebo Rosse Barkleyho. Přišlo mnoho nových hráčů, potřebují čas, aby si vše sedlo. Měli by na tom ale zapracovat co nejrychleji, jinak by mohli mít problémy s posunem směrem vzhůru v ligové tabulce.

Leicester: C-

Jejich výkony byly v pořádku, ale výsledky rozhodně ne. Problémem je, že se na Foxes stále pohlíží jako na ten Leicester, který v předminulé sezóně získal mistrovský titul. Byla to výjimka. Ale veškeré hodnocení a porovnávání sklouzává k tomu, co tehdy dokázali. Měli bychom vnímat Leicester jinak. Ale potřebují posun směrem vzhůru. Jsou nebezpečně blízko sestupovým vodám.

Swansea: C

Mnozí očekávají, že to bude na konci sezóny jeden ze tří sestupujících. Přišli o Sigurdssona, jejich posily jsou hodně sporné. Zvláště Wilfried Bony má zřejmě své nejlepší dny již za sebou. Je a bude pro ně těžké najít nějakého spásného střelce.

Bournemouth: C-

Od týmu Eddieho Howea se očekávalo zkrátka více. Přivedli šikovné hráče. Přišli Aké, Defoe, Ibe...V průběhu sezóny by se měli zlepšovat. Zejména se musí probudit na domácím stadionu a začít získávat cenné body.

Crystal Palace: E

Lámou všechny rekordy, jenomže ty negativní. Nemají žádný bod, nevstřelili jediný gól. Ano, los měli extrémně těžký, ale až takový propadák se neočekával. Stále mají jiskru naděje, ale musí ji pořádně zažehnout, a to co nejrychleji. Jinak jejich prvoligový plamen zhasne velmi brzy. Propast mezi nimi a ostatními týmy se pomalu ale jistě zvyšuje. Stačí dvě výhry v řadě a poskočíte výš, ale teď se jich vážně začíná týkat boj o holé přežití v Premier League.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz