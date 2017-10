Premier League - V roce 1999 jsem byl blízko přestupu do Liverpoolu, říká van der Sar, brankářská legenda Manchesteru United

© dailymail.co.uk - Edwin van der Sar

0 Líbilo se

Dnes 17:27 - Edwin van der Sar je jedním z nejlepších hráčů Manchesteru United z éry Sira Alexe Fergusona. Nizozemský gólman pro magazín FourFourTwo prozradil, že nechybělo mnoho a dlouho před tím, než přestoupil do Manchesteru, se mohl přesunout do Liverpoolu, velkého rivala United.

Van der Sar přišel do Manchesteru United v sezoně 2005/06. V brankářském dresu Rudých ďáblů odehrál 266 zápasů, ve kterých udržel 135 čistých kont. Šest let před příchodem na Old Trafford však van der Sar jednal i s Liverpoolem.

„Když jsem byl v roce 1999 na odchodu z Ajaxu, odcestoval jsem do Liverpoolu, aby si promluvil s tehdejším manažerem Gérardem Houllierem,“ prozradil šestačtyřicetiletý van der Sar.

„Prošel jsem si zázemí klubu, stadion Anfield, potkal jsem se s klubovými činovníky i některými hráči. Zvažoval jsem nabídku, pak se ale ozval Juventus. V tu chvíli jsem se rozhodl, že hrát v Itálii pro mě bude větší výzva.“

Po devíti úspěšných letech strávených v Ajaxu, kde nyní van der Sar působí jako výkonný ředitel, se van der Sar stěhoval do Juventusu, kde se stal prvním neitalským gólmanem, který za klub chytal. Už v roce 2001 však Stará dáma získala Gianluigiho Buffona, který zaujal místo brankářské jedničky. Van der Sar se proto trochu překvapivě připojil k týmu Fulhamu, který byl nováčkem Premier League.

Kvalitního nizozemského brankáře se dlouhou dobu snažil získat Alex Ferguson. Nakonec se mu to podařilo v sezoně 2005/06, kdy van der Sar zamířil do Manchesteru, kde se stal jednou z novodobých legend klubu.

„Dozvěděl jsem se, že Alex Ferguson se o mě zajímal už dlouho před přestupem do Manchesteru, v roce 1999 ale vedení United upřednostnilo Marka Bosniche, který přišel jako volný hráč. Trvalo tak dalších šest let, než Fergusonovy plány vyšly.“

„Když jsem na záznamníku našel zprávu od Alexe Fergusona, bylo to něco úžasného. V tu chvíli mi došlo, že přesně kvůli tomuto momentu jsem z Juventusu odešel do Fulhamu. Postoupil jsem o další stupeň výš.“

„Ferguson mi řekl, že hledal někoho, kdo dokáže vést a dirigovat obranu. Věděl o mě, že nepropadám panice, když se obrana dostává pod tlak,“ uzavřel van der Sar.

Ondřej Pražák / fourfourtwo.com