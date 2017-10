Premier League - Harry Kane je dražší než Neymar, říká Tony Gale

© lebuzz.eurosport.co.uk, fotbalportal.cz - Kane je dražší než Neymar

Dnes 17:22 - To jméno slyšíte v posledních dnech ve fotbalových kruzích snad nejčastěji. Harry Kane je jako udržený ze řetězu a pálí jeden gól za druhým. Zítra dokonce povede Anglii jako kapitán v kvalifikačním zápase proti Slovinsku jako kapitán. Tony Gale, bývalý hráč West Hamu, Fulhamu, Blackurnu Rovers a Crystal Palace, se domnívá, že Harry Kane by v případě prodeje měl stát více než Neymar.

Španělský internetový server Don Balon oznámil, že Real Madrid je ochoten zaplatit 200 miliónů liber za Harryho Kanea, anglického útočníka, který jen během letošního září nasázel 13 gólů.

Tony Gale, v současnosti fotbalový expert, se domnívá, že Tottenham musí Kanea udržet. Takového hvězdného hráče budou na novém stadionu potřebovat. V případě prodeje by za něj měli žádat rekordní částku. Vyšší než za Neymara.

„Pokud mají pokušení jej prodat, zaplatili by tím nový stadion.“

„Ale vy chcete, abyste na vašem novém stadionu měli takové hvězdy. V současnosti je jedním z nejlepších útočníků na světě.“

„Byli by šílení, kdyby ho prodali. Musí postavit vše kolem něj a dát mu peníze, co mu nabízí Real Madrid.“

„Myslím, že stojí více než Neymar. Kane dává góly a to je to nejdůležitější.“

„Pro Tottenham je nepostradatelný. Nemohou si ho dovolit pustit. To by pak zničili vše, co se snaží budovat.“

„Viděli jste, co se dělo v létě. Neymar za 198 miliónů liber, Mbappé bude stát 180 miliónů liber. Kane mezi ně také patří. Tottenham by měl chtít víc.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz