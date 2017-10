Premier League - Alli se musí zbavit svých dětinských výstřelků. Nevidím v něm ale problémového hráče, řekl Ian Wright

© skysports.com - Dele Alli

Dnes 12:41 - Jednadvacetiletý Dele Alli je bezesporu jedním z nejtalentovanějších Angličanů poslední doby. Své ofenzivní kousky však občas střídá s drobnými výstřelky, které s fotbalem příliš nesouvisí. Ian Wrigh, někdejší útočník Arsenalu věří, že s Alliho neroste zlý muž.

Alli během své prozatím krátké kariéry několikrát zaplnil novinové titulky něčím jiným než skvělými fotbalovými výkony. Před rokem viděl červenou kartu v Lize mistrů, před nedávnem byl během kvalifikačního zápasu se Slovenskem kamery zachytily jeho vulgární gesto - vztyčený prostředníček - za který dostal jednozápasový trest. Ve víkendovém ligovém zápase na hřišti Huddersfieldu dostal žlutou kartu za simulaci.

Na druhé misce vah stále převažují jeho fotbalové kvality - letos se v sedmi zápasech trefil dvakrát a jednou na gól přihrával. V loňské sezoně nastřílel osmnáct gólů a u dalších devíti asistoval. I Ian Wright věří, že Alli ze svého občas hloupého a nedospělého chování vyroste.

„Jeho chování je občas na hraně, ale nemyslím si, že je to nějak problémový hráč. Když se podíváte na ty incidenty, jsou to jen drobné hlouposti. Neskáče do davu fanoušků jako blázen a neukončuje protivníkům kariéry tvrdými zákroky. Někdy jen dělá dětinské chyby,“ řekl Wright.

„Jeho pozice na hřišti vyžaduje bojovnost a občas se na něm podepisuje frustrace. Párkrát byl potrestán za simulaci, nemyslím si však, že by to byl exemplární příklad simulujícího fotbalisty.“

„Této negativní stránky své hry se může zbavit. Není to ten typ hráče, o kterém říkáme, že kdyby se oprostil od negativních složek své hry, tak nebude tak kvalitní. Je stále mladý a potřebuje se učit. Celá Anglie potřebuje, aby se nadále vyvíjel, protože je důležitou součástí reprezentačního výběru, který je blízko účasti na Mistrovství světa.“

„Gareth Southgate mu poradí, aby neškodil sám sobě a své reputaci. Když jste někým, ke komu řada lidí vzhlíží, musíte se kontrolovat. I já jsem byl často na hraně, ale věděl jsem, že mám své chování pod kontrolou. Když jsem někdy něco přehnal, měl jsem kolem sebe lidi, kteří mě na to upozornili. To mi ve výsledku velmi pomohlo. Sebekontrola je velmi důležitá.“

„Můžete si vzpomenout na čtvrtfinále Mistrovství světa v roce 1998 a zápas Anglie s Argentinou. David Beckham neudržel nervy na uzdě a udeřil soupeře nohou. Viděl červenou kartu a Anglie prohrála na penalty. Nechci, aby se něco podobného stalo Allimu. Musí se soustředit na svůj vývoj a dospět,“ uzavřel Wright.

Ondřej Pražák / skysports.com