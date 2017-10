Premier League - Barcelona by z Premier League udělala ještě náročnější soutěž, řekl Wenger

© mirror.co.uk - Arséne Wenger

0 Líbilo se

Dnes 18:13 - Referendum o osamostatnění Katalánska, které by se mohlo odtrhnout od Španělska, zaměstnává nejen politickou debatu, ale částečně i tu sportovní. Konkrétně fotbalovou. Pokud by se Katalánsko osamostatnilo, hovořilo se o tom, že by Barcelona mohla místo ve španělské La Lize nastupovat v anglické Premier League. Podle Arséne Wengera by se Premier League stala mnohem náročnější soutěží.

Prezident Barcelony Josep Maria Bartomeu v pondělí prohlásil, že pokud by se Katalánsko osamostatnilo, mohla by Barcelona opustit La Ligu.

Po nedělní výhře nad Brightonem manažer Arsenalu Aréne Wenger žertoval, že se bude učit katalánsky. Serióznějším tónem dodal: „Pokud by se Barcelona chtěla připojit k týmům z Premier League, stala by se soutěž mnohem náročnější.“

„Nemyslím si, že je to v nějaké pokročilé fázi jednání. Bude zajímavé, jak se současná atomsféra na Barceloně podepíše, protože klub je provázán i s politickou situací,“ dodal Wenger.

„Dvacítka klubů je už nyní dostatek, kdybychom chtěli Premier League rozšířit na dvacet čtyři účastníky, museli bychom nejprve oslovit skotské kluby, než bychom se ptali ve Španělsku,“ uzavřel francouzský manažer, který reagoval i na dřívější spekulace o tom, že by v Premier League mohl hrát Celtic Glasgow.

Ondřej Pražák / skysports.com