Premier League - Souhrn zajímavostí 7. kola Premier League: Kane je gólová mašina, Lukaku srovnal Andyho Colea, Guardiola konečně zdolal Chelsea

Dnes 18:52 - Největší pozornost v sedmém kole poutal duel mezi Chelsea a Manchesterem City. Citizens vyhráli 0:1 a Pep Guardiola poprvé pokořil Blues. Harry Kane je k nezastavení. Romelu Lukaku jakbysmet. Arsenal doma vítězí bez potíží, Liverpool vesele ztrácí dál. Everton je v krizi, Hudersfield se propadá. A Crystal Palace? Škoda mluvit.

Huddersfieldu dochází dech

Po dvou kolech se Huddersfield s plným počtem šesti bodů vyhříval na špičce tabulky Premier League. Jenomže v následujících 5 kolech posbíral jen 3 body za tři remízy a dvě prohry. Čtyřzápasovou šňůru bez vítězství natáhl v sobotu v duelu proti Tottenhamu, kdy doma schytal nepříjemný debakl 0:4. Za 7 kol vstřelil nováček soutěže jen 5 gólů a začíná se propadat tabulkou. Momentálně je na 11. příčce. Příště hraje důležitý zápas ve Swansea.

Kane, Kane, všude Kane

Tottenham si neláme hlavu s papírově slabými soupeři. Pod Mauriciem Pochettinem vyhrál v posledních 19 zápasech proti týmům, které postoupily do Premier League, hned osmnáctkrát. Potvrdil to i na půdě Huddersfieldu. Ústřední postavou byl znovu Harry Kane. Ten je nyní, naprosto bez nadsázky, nezastavitelný. Vstřelil 2 góly. Jeho bilance jen za měsíc září: Everton - 2 góly, Dortmund - 2 góly, West Ham - 2 góly, APOEL - 3 góly, Huddersfield - 2 góly + 2 góly v dresu Anglie. Za září tedy Kane nastřílel 13 gólů. V jednom měsíci se mu to ještě nikdy nepovedlo. Je také teprve druhý hráčem v historii Premier League, který dal 2 a více branek ve třech venkovních utkáních v řadě. Jediným, kdo to před ním dokázal, byl v roce 1997 Dennis Bergkamp.

Bournemouth konečně udržel čisté konto. Leicester už se blíží hranici sestupu

Jediný zápas, který v sedmém kole Premier League skončil bez jediného vstřeleného gólu, byl duel mezi Bournemouthem a Leicesterem. Domácím Cherries se povedl alespoň jeden pozitivní výsledek. Konečně udrželi čisté konto. Na takovou událost čekali 10 posledních ligových zápasů v řadě. Naposledy se jim to povedlo v dubnu při výhře 1:0 nad Sunderlandem. V tabulce ovšem zůstávají předposlední. Foxes si nemohou vyskakovat. Nejsou tam o moc lépe. Mají jen o bod více a jsou sedmnáctí.

Klasická „čtyřka“ United, Lukaku vyrovnal klubový rekord Colea, Eagles jsou stále v kruhu nul

Manchester United ze sedmi úvodních hned čtyřikrát zvítězil výsledkem 4:0. Naposledy to předvedl o víkendu proti Crystal Palace. Proti Orlům se Red Devils nebývale daří. Utkali se s nimi v Premier League sedmnáctkrát a nikdy neprohráli. Čtrnáct výher, tři remízy, žádná porážka. Na té sobotní se jednou trefou podílel i Romelu Lukaku, čímž se osamostatnil na čele tabulky střelců. Vyrovnal i klubový rekord Andyho Colea, když se prosadil sedmkrát v úvodních sedmi ligových utkáních v dresu Manchesteru United. David de Gea si připsal už šesté čisté konto v této sezóně nejvyšší anglické soutěže. Překonal jej jen dvakrát Choupo-Moting ze Stoke.

Každý týden píšeme o utrpení Crystal Palace. A bohužel pro Eagles tato tragédie zatím nebere konce. Klub se stále trápí. Ani na Old Trafford nezlomil prokletí. Za sedm kol nezískal jediný bod a nevstřelil jediný gól, naopak hned sedmnáctkrát inkasoval. A příště přivítá Chelsea...

Stoke nepotřebuje držet míč, i tak vyhrává. Berahinovo čekání na gól nebere konce

Stoke je zatím jediným týmem, který v této sezóně dokázal obrat o body Manchester United. Na domácí půdě si nyní Potters připsali skalp Southamptonu. Přitom domácí ukázali, že k vítězství zkrátka nepotřebují mít míč často na svých kopačkách. Držení míče měli jen 29,6 %. Při srpnové výhře nad Arsenalem dokonce jen 22,9 %. Stoke vyhrálo 2:1, a to navíc Berahino neproměnil pokutový kop. Tento hráč už odehrál takřka 32 hodin bez vstřeleného gólu. Díky výhře Stoke dorovnalo svého sobotního soupeře a má 8 bodů jako Saints.

Richarlison znovu zachráncem Watfordu, WBA ztratilo náskok

West Bromwich Albion na domácím hřišti vedl nad Watfordem 2:0, ale ani to mu k výhře nestačilo. A to zejména proto, že na hřišti byl hostující Richarlison. Nejprve v 37. minutě přihrál na gól Doucouremu a pak v 95. minutě sám vyrovnal na konečných 2:2. V minulé zápase brazilský útočník, který přišel k Hornets v létě, rozhodl v nastaveném čase duel ve Swansea. Je tedy ústřední postavou. I proto Watford v této sezóně Premier League venku ještě ani jednou neprohrál a je osmý, jen dva body za třetím Tottenhamem.

Sakho spasil West Ham a možná i Biliče

West Ham hraje i v této sezóně hluboko pod své možnosti. Však se také už několikrát spekulovalo o budoucnosti manažera Slavena Biliče. Chorvatský lodivod ale nadále zůstává na svém místě. Možná mu k tomu pomohla i výhra 1:0 nad Swansea. Tu vystřelil v 90. minutě Sakho. Díky tomu Hammers opustili sestupové vody, ale stále jsou jim velmi blízko. Nicméně, vypadá to, že se situace zlepšuje. Kladiváři udrželi z posledních čtyř ligových střetnutí hned třikrát čisté konto. Swans naopak už čtyři kola čeká na výhru.

Pep Guardiola poprvé pokořil Chelsea, De Bruyne je v laufu

Nejtřaskavější duel sedmého kola se odehrál na Stamford Bridge, kam přijel Manchester City. Pep Guardiola už jako kouč stál proti Chelsea sedmkrát, ale ani jednou na ni nevyzrál. Až v sobotu. Citizens byli po celý zápas jasně lepší a Blues se soustředili především na defenzivu. Ovšem ve druhém poločase jednou neuhlídali Kevina De Bruyneho, a ten krásnou střelou rozhodl. Palbu z dálky zvládá dokonale. Hned devět z jeho posledních jedenácti gólů padlo po střelách z prostoru mimo pokutové území.

Arsenal doma nemá problém

Pokud Gunners hrají ve svém svatostánku, nemají se soupeřem problém. Naposledy to v neděli poznal Brighton. Nováček Premier League prohrál na Emirates Stadium 2:0. Arsenal po většinu času dominoval. Připsal si hned 25 střeleckých pokusů. Přesně mířili ovšem jen Monreal a Iwobi. Pro Kanonýry to byla už 11 domácí výhra v řadě v rámci všech soutěží. Je to jejich druhá nejdelší série od listopadu 2009. Arsenal je v tabulce pátý, bod za třetím Tottenhamem.

Burnley loupilo v Liverpoolu, Everton se trápí dál

Do Goodison Parku přijelo Burnley a rozhodně nebylo favoritem. Jenomže venku hraje tento tým skvěle. Ještě v této sezóně neprohrál. Vyhrál na Stamford Bridge, uhrál remízu ve Wembley s Tottenhamem, na Anfieldu hrál 1:1. A teď na půdě Evertonu dokonce zvítězil 0:1. V 21. minutě rozhodl Henrick. Toffees nenašli odpověď, i když do vrat bušili pořádně. Nikdo se nedokázal prosadit, ani střídající Wayne Rooney. Gól Burnley padl po 24 přihrávkách, což je jeho klubový rekord v historii Premier League. Everton má jen sedm bodů a z posledních 5 kol čtyřikrát prohrál.

Coutinho sice znovu pálil z dálky, ale Reds opět ztratili

Ne, dokud se Liverpool nevyvaruje zbytečných ztrát, nemůže nikdy nic velkého (možná i malého) vyhrát. Na hřišti Newcastlu jej sice poslal do vedení krásnou střelou Philippe Coutinho, ale ani to nestačilo. Přitom pro hvězdného Brazilce to byl už 17. gól z prostoru mimo šestnáctku. Po chybě defenzivy Reds se štěstím srovnal Joselu v 36. minutě. A zápas už remízou 1:1 skončil. Liverpool počtvrté ze sedmi kol ztratil body a vypadl z TOP4.

Hráčské statistiky

Klubové statitiky

