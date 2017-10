Premier League - Když začneme proměňovat šance, můžeme střílet góly jako na běžícím pásu. Derby s Manchesterem United může být odrazový můstek, říká Mignolet

© skysports.com - Simon Mignolet

Dnes 17:22 - Liverpool je jedním z těch týmů, které vítají reprezentační pauzu, aby získaly o něco více času na přípravu do dalších zápasů. Úvod sezony je v podání Liverpoolu rozpačitý - Reds se nacházejí až na sedmém místě tabulky a v Lize mistrů pouze dvakrát remizovali. Po reprezentační přestávce je navíc čeká jeden z nejtěžších soupeřů - rozjetý Manchester United.

V prvních sedmi kolech Liverpool získal pouze dvanáct bodů, nejčerstvější ztrátu Reds zaznamenali o víkendu, kdy remizovali 1:1 s Newcastlem. Dalším soupeřem bude po reprezentační pauze Manchester United, se kterým se Liverpool v rámci atraktivního North-West Derby utká čtrnáctého října.

Manchester United se nachází v úplně jiném rozpoložení. Tým Josého Mourinha vyhrál oba dosavadní zápasy v Lize mistrů a v Premier League sbírá až na jedinou remízu samá vítězství. Brankář Simon Mignolet věří, že právě prestižní zápas s Manchesterem může Liverpoolu vrátit sebedůvěru.

„Když si z venkovního hřiště přivezete remízu 1:1, přemýšlíte o tom, co jste mohli udělat lépe. Hráli jsme dobře a zasloužili jsme si vítězství. Tvořili jsme si šance, momentálně se nám ale nedaří je proměňovat,“ řekl belgický gólman.

Liverpool nemá v posledních zápasech problémy s tvořením šancí, jako spíš s jejich proměňováním. „Dostáváme se do šancí, míče ale nepadají přesně na naše kopačky. Musíme se se současnou situací poprat a překonat ji. Není to o tom, že bychom hráli špatně, naopak hrajeme dobře. Až se to zlomí, možná budeme střílet jeden gól za druhým."

„Je to frustrující, ale musíme pokračovat ve své práci, nesklánět hlavy a postarat se o to, abychom byli po reprezentační přestávce silnější. Zápas s Manchesterem United bude velká a sledovaná událost. Pro nás to může být příležitost, jak zvrátit běh věcí na svoji stranu. Věřím, že až si hráči splní reprezentační povinnosti, plně se zkoncentrují na tento důležitý zápas,“ řekl na závěr devětadvacetiletý brankář.

Ondřej Pražák