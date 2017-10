Premier League - Pep Guardiola: Chelsea? Manchester United? Mezi naše hlavní soupeře v boji o titul patří i tým Harryho Kanea

© goal.com, fotbalportal.cz - Pep Guardiola a Harry Kane

Dnes 14:26 - V sobotu Manchester City zaslouženě zvítězil na Stamford Bridge 0:1, když jediný gól zápasu obstaral Kevin De Bruyne. Citizens nadále vévodí tabulce společně s Manchesterem United. Oba kluby zatím nasbíraly 19 bodů. Pep Guardiola ovšem velkého konkurenta v bitvě o mistrovský pohár vidí ještě v někom jiném než v Red Devils či Blues. Obává se Harryho Kanea a jeho Tottenhamu.

Manchester City zvládl důležitý souboj v podstatě o 6 bodů proti mistrovské Chelsea. Manchester United pokračuje ve výborné formě, když si nedělal problémy s bezradným Crystal Palace a vyhrál doma 4:0.

Ovšem je tady především Tottenham. Harry Kane v sobotu proti Huddersfieldu vstřelil už svůj 12. a 13. gól během září.

V loňské sezóně získala Chelsea velkou výhodu v tom, že se jí podařila úžasná série výher před vánočním obdobím. Jenomže Pep Guardiola věří, že teď bude Chelsea rozptýlena Ligou mistrů. Mezi největší soupeře řadí i Tottenham.

„V minulé sezóně vyhrála Chelsea patnáct zápasů v řadě. Byla bezkonkurenční a vyhrála ligu. Není to jednoduché, ale byli ve velké výhodě.“

„Samozřejmě, že v této sezóně mají o něco málo více problémů, protože hrají každé tři dny, což je vždy komplikovanější pro každý tým.“

„Ale máme tady United, a především mužstvo Harryho Kanea, který dává každý zápas dva nebo tři góly.“

„José s United to bude vždy složitý soupeř, protože nyní můžete vidět, že Manchester United je Mourinhův celek. Vidíte, že vyhrávají souboje, jsou rychlí v protiútocích. Přesvědčili se, že to mohou zvládnout. Bude to hodně těžké.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz