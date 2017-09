Premier League - Jak Sergio Agüero pod Pepem Guardiolou změnil svou hru

© skysports.com, fotbalportal.cz - Jak Guardiola změnil Agüera

Dnes 09:10 - V úterním zápase Ligy mistrů proti Šachtaru Doněck neproměnil Sergio Agüero pokutový kop. Kdyby se mu to podařilo, vyrovnal by Erica Brooka a společně s ním by vévodil historické tabulce střelců Manchesteru City. Není pochyb o tom, že tento milník brzy zdolá a bude nejlepším kanonýrem Citizens všech dob. Ale nyní je jeho přínos daleko vyšší než jen střílení gólů. Jak se změnil?

V loňské sezóně Sergio Agüero v první sezóně pod Pepem Guardilou nastřílel během úvodních 6 zápasů 11 gólů. Manchester City tehdy hodně vyhrával. Ale manažer City nebyl šťastný. Stále chtěl více, zejména od svého hvězdného útočníka.

„Dát 5 gólů ve dvou zápasech je dobrá statistika, ale musí nám pomáhat více. Nestačí jen dostat míč od svých spoluhráčů. Musí nám pomáhat v tlaku na míč, v presinku. Musí více běhat a pomáhat nám i pohybem. Nemůžete být brilantní, když jste neviditelní, když nemáte míč. To je nemožné. Ve fotbale je hra bez míče a s míčem propojená,“ říkal tehdy Guardiola na Agüerovu adresu.

Ovšem lodivod Citizens Agüera rozhodně neodepisoval. Místo toho mluvil o plánech, jak „mu pomoci, aby vytvořil co nejvíce šancí“. A fanoušci nyní konečně začínají vidět výsledky. Nejen u Manchesteru City jako u celku, který v posledních 5 zápasech vstřelil 24 gólů a jen jednou inkasoval, ale i u Sergia Agüera jako samostatné jednotky. Góly stále střílí jako na běžícím pásu, ale klíčové je, že k tomu přidává i gólové asistence.

Pas na Raheema Sterlinga v utkání proti Crystal Palace vypadal jednoduše. Agüero předložil svému spoluhráči přihrávku na zlatém podnose. Zakončení bylo velmi snadné. Ale nemělo by se to přehlížet. Byl to v Premier League už třetí zápas v řadě, ve kterém si argentinský útočník připsal gólovou asistenci. To se mu povedlo poprvé v kariéře.

V minulé sezóně nastřádal 3 gólové přihrávky za celou sezónu Premier League. To odehrál 31 utkání. V předminulém ročníku pod Manuelem Pellegrinim zvládl dokonce jen 2 asistence za celou sezónu. Agüero je najednou hráč, který se hodně změnil. Jakékoliv převládající předsudky o jeho sobeckosti začínají být na ústupu. Tyto asistence jsou důkazem jeho velkorysosti.

V předchozím utkání proti Watfordu nejenže nesobecky předložil míč Gabrielu Jesusovi, i když mohl v dané situaci skórovat i sám, ale také nechal Raheema Sterlinga zahrávat pokutový kop. Pomohl tím posílit sebevědomí mladých hráčů. To se jistě cení. A nemělo by se na to zapomínat. To stejné předvedl Agüero i při demolici Liverpoolu. Postupoval ve dvojici s Jesusem sám na brankáře, ale i tak mu přihrál. Je to zkrátka postupující trend.

„Agüero je v našem týmu hrdinou. Podívejte se na naši výhru 6:0 nad Watfordem. Měli jsme kopat penaltu a každý věděl, že naše pokutové kopy zahrává Sergio. Ale on přišel a řekl: Ne, ať si to vezme Raheem. Sergio nechce být hrdinou jen sám pro sebe. Chce, aby zářili všichni hráči, aby byl každý skvělý,“ chválil Agüera Benjamin Mendy.

Argentinský reprezentant nebyl vždy klasickým hrotovým útočníkem. Ani v Atléticu Madrid neplnil roli klasické devítky. Jeho nedávné výkony jen zdůraznily, že má mnohem širší repertoár. Nyní je na třetím místě ve statistice vytvořených šancí pro své spoluhráče. Také vytvořil nejvíce jasných příležitostí ze všech hráčů Premier League.

Může to být také tím, že se pozměnil styl Manchesteru City. Nyní je v šestnáctce soupeře daleko více hráčů. Sergio Agüero tak má v útočné třetině hřiště více variant a možností. Ale je to také známka změny mentality, kterou tento hráč přijal.

Taková nesobeckost si zaslouží velkou pochvalu. Zejména v kontrastu s jinými hvězdami. Zatímco Agüero nechává kopat penaltu Sterlinga, v PSG o míč doslova bojují Neymar a Cavani. Hrdina Manchesteru City by se také mohl cítit ohrožen Gabrielem Jesusem, že jej tento mladý Brazilec brzy zastíní, jenomže na jejich součinnosti na hřišti to vůbec není znát. Právě naopak.

Lednový příchod Gabriela Jesuse měl na Sergia Agüera pozitivní vliv. Rychle se ukázalo, že ti dva mohou bok po boku nastupovat naprosto v pohodě. V úvodních třech zápasech letošní Premier League přitom začal Agüero na lavičce. Netrucoval. Pracoval. A vyplatilo se to.

„Pep Guardiola je na mě opravdu náročný. Potřebuji být hráčem, který je pod tlakem. Pomáhá mi to. Pomáhá to i mým spoluhráčům. Guardiola rozpoznal, co je zapotřebí. Statistiky dokazují, že udělal to, co si situace vyžadovala,“ řekl Agüero.

Statistiky ukazují také to, že Agüero toho pod Pepem Guardiolou nyní i více naběhá a častěji se pouští do sprintů. Přispívá tak velkou měrou k celé hře Manchesteru City. Už to není „jen“ střelec. I tak ovšem vévodí společně s Moratou a Lukakuem tabulce střelců, jen tak mimochodem.

„Miluje fotbal. Má rád balón. Když může skórovat, má oči otevřené. Je to fotbalista. Sergiův charakter je o střílení gólů. V minulosti se to naučil v Argentině. Jeho matka a otec mu dali tento talent. Bude skórovat až do konce života. O tom není pochyb,“ dodal Guardiola.

Michal Čermák