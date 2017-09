Premier League - Špatná zpráva pro United. Bohužel, Paul Pogba nám bude chybět delší dobu, uvedl José Mourinho

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Pogba je na delší dobu mimo hru

Dnes 17:31 - Pro Manchester United to rozhodně není dobrá informace. José Mourinho na dnešní tiskové konferenci před utkáním s Crystal Palace uvedl, že zdravotní problém Paula Pogby je dlouhodobějšího charakteru a francouzský záložník se do hry v nejbližší době nevrátí. Portugalský kouč to srovnal s dobou, ve které se zotavují Zlatan Ibrahimovič a Marcos Rojo.

Závažnost zdravotního problému, který si Paul Pogba přivodil v zápase Ligy mistrů proti Basileji, bylo zahaleno tajemstvím. José Mourinho opakovaně prohlásil, že neví, jak moc vážné je zranění čtyřiadvacetiletého Francouze.

Už je to sedmnáct dní, kdy Paul Pogba nastoupil naposledy. José Mourinho nadále odmítá říct, jak přesně dlouho bude Pogba Manchesteru United scházet. Nicméně uvedl, že to v nejbližší době rozhodně nebude.

„Je zraněný. V sobotu určitě hrát nebude. Není to takový typ zranění jako u Jonese a Valencii, které by nám dávalo naději, že hráč může nastoupit.“

„U nich máme naději, že po tréninku dostaneme pozitivní odpověď. Ale tady se jedná o dlouhodobé zranění, o kterých nemluvím.“

„Takže Ibra, Rojo a Pogba. To jsou ti hráči, kteří jsou mimo na delší dobu.“

V sobotu jistě nenastoupí Zlatan Ibrahimovič, Marcos Rojo, Paul Pogba, ani Michael Carrick. Otazník pak visí nad starty Jonese, Valencii, Martiala a Fellainiho.

„Musíme potrénovat a rozhodneme se po tréninku. Ale doufám, že někteří hráči, kteří nehráli v Moskvě, budou moct nastoupit.“

„Doufám, že možná ne všichni, ale alespoň někdo z nich bude moci hrát.“

