Premier League - Sergio Agüero měl autonehodu. Má zlomené žebro

Dnes 16:56 - V rámci čtvrtečního volna zamířil Sergio Agüero na koncert kolumbijského zpěváka Malumy, který se konal v Amsterdamu. Bohužel byl účastníkem autonehody. Taxikář, který jej vezl na letiště, nezvládl řízení a narazil s vozem do sloupu. Argentinský útočník Manchesteru City má zlomené žebro, což sám potvrdil. Ještě jej budou muset vyšetřit kluboví doktoři Citizens.

Už zítra čeká Manchester City důležitý zápas na Stamford Bridge v rámci 7. kola Premier League. Ovšem s velkou pravděpodobností budou postrádat svého nejlepšího střelce a nejlepšího střelce celé soutěže.

Sergio Agüero využil ve čtvrtek volného dne a zaletěl si do Amsterdamu na koncert zpěváka Malumy, rodáka z kolumbijského Medellínu. Jenomže při cestě na letiště, kde na něj čekalo letadlo do Manchesteru, měl Argentinec autonehodu. Taxík, ve kterém seděl, narazil do sloupu.

Sergio Agüero má zlomené žebro. Ještě jej budou muset dnes vyšetřit i kluboví lékaři.

„Taxikář neviděl zatáčku a dostal smyk. Poté jsme narazili do sloupu. Mám zlomené žebro. Teď už odpočívám, ale hodně to bolí. Brzy budu propuštěn,“ vzkázal argentinský útočník z amsterdamské nemocnice.

Pep Guardiola potvrdil toto zranění a také se obává, že v sobotu proti Chelsea Agüero nenastoupí.

„Je stále v Amsterdamu a vrací se zpět v pátek odpoledne. Nejsem lékař, takže přesně neznám jeho problém. Byla to nehoda a brzy se zotaví. Nemám s tím problém. Byl v Amsterdamu v rámci volna. Ještě jsem s ním nemluvil. Je v pořádku, a to je to hlavní.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz