Premier League - Na Stamford Bridge dorazí rozjetý Manchester City, ale bez Agüera. Prohloubí Manchester United krizi Eagles?

Dnes 16:41 - V sedmém kole Premier League dojde na střet dvou žhavých kandidátů na titul. Mistrovská Chelsea totiž doma přivítá aktuálně vedoucí Manchester City. Citizens ovšem nemají k dispozici Sergia Agüera. Manchester United hostí beznadějně poslední Crystal Palace. I José Mourinho začíná mít starosti se zraněními. Liverpool hraje v Newcastlu, Arsenal čeká Brighton, Tottenham míří do Huddersfieldu.

Chelsea - Manchester City

Sobota 30. září, 18.30, Stamford Bridge

Sobotní program Premier League završí ten nejsledovanější zápas sedmého kola. Blues totiž doma hostí Citizens. V minulé sezóně vyhrála oba vzájemné duely Chelsea. Překoná Antonio Conte Pepa Guardiolu i potřetí v řadě?



(zdroj: standard.co.uk)

Chelsea je v tabulce Premier League na třetím místě, hned za oběma Manchestery, na které ztrácí 3 body. Prohrála jen v prvním kole. V tom minulém lehce zvládla zápas ve Stoke, kde vyhrála 0:4. Hattrickem se blýskl Álvaro Morata. Španělský střelec se prosadil i ve středečním utkání Ligy mistrů v jeho rodném městě - v Madridu. Chelsea vyhrála na Atléticu 1:2 gólem z poslední akce zápasu. Je tedy v dobré formě a pohodě. Antonio Conte nemá k dispozici pouze zraněného Drinkwatera a také suspendovaného Davida Luize, který může nastoupit už v příštím kole proti Crystal Palace. Prokáže Álvaro Morata svou úžasnou formu?

Manchester City vévodí tabulce Premier League a každému rozdává příděly na potkání. Naposledy to v lize schytal Crystal Palace, který na svém hřišti dostal 0:5. V úterním zápase Ligy mistrů se Citizens krotili. Doma zdolali Šachtar Doněck „jen“ 2:0. V devíti soutěžních zápasech City inkasovalo jen 3 góly. Takže kromě smrtící ofenzivy jej zdobí i perfektní obrana. Ovšem jeden strašák tady pro Pepa Guardiolu před sobotním duelem je. Katalánský rodák totiž vedl svůj tým proti Chelsea už sedmkrát, jenomže ani jednou ji nedokázal zdolat. Připsal si 4 remízy a 3 prohry. Zlomí toto prokletí už tento víkend? Nepomůže mu v tom zřejmě Sergio Agüero, který byl v rámci volna ve čtvrtek v Amsterdamu a měl bohužel autonehodu. Taxík, ve kterém jel, narazil do sloupu. Argentinec uvedl, že má zlomené žebro. Dá se předpokládat, že v sobotu nenastoupí. Hrát nebude ani posila Mendy. Toho čeká dlouhá pauza a na trávník by se měl vrátit až někdy na konci dubna. Vincent Kompany má také zdravotní problémy a ještě minimálně dva týdny potrvá, než bude moci vyztužit obranu Citizens.

Absence:

Chelsea: Drinkwater (zranění), Luiz (suspendován)

Manchester City: Mendy, Kompany, Agüero (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill - Moses, Kanté, Bakayoko, Alonso - Hazard, Willian - Morata

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Delph - De Bruyne, Fernandinho, D. Silva - Sané, Jesus, Sterling

Tip FotbalPortal.cz: 1:1

Manchester United - Crystal Palace

Sobota 30. září, 16.00, Old Trafford

Jedním ze sobotních odpoledních zápasů bude bitva mezi Red Devils a Eagles. Oba kluby se spolu utkávají už takřka sto let. Poprvé došlo na jejich vzájemný souboj v roce 1922. Od té doby Crystal Palace vyhrál na Old Trafford v lize pouze dvakrát. Naposledy v roce 1989. Ovšem před 6 lety tam vyhrál v rámci Ligového poháru.

Manchester United dál šlape jako hodinky. V lize naposledy vyhrál 0:1 na půdě Southamptonu. Má stejně bodů jako vedoucí Citizens, jen horší skóre. V Lize mistrů vyhrál Mourinhův tým na hřišti CSKA Moskva jasně 1:4. Opět se prosadil Romelu Lukaku, na kterého se bude spoléhat i tentokrát. Společně s Moratou a Agüerem vévodí tabulce střelců Premier League. Hrát naopak určitě nebude Paul Pogba. Špatnou zprávu má José Mourinho pro všechny fanoušky Red Devils. Uvedl, že u Pogby se jedná o zranění dlouhodobějšího rázu a jen tak se do hry nevrátí. Hrát nebudou ani Rojo, Carrick a Ibrahimovič. Otazník visí nad starty Martiala, Jonese a Fellainiho.

Crystal Palace je na totálním dně. Po sedmi kolech Premier League má na kontě 0 bodů a 0 vstřelených gólů. Už stihl i vyměnit manažera. Franka de Boera vystřídal Roy Hodgson. Ani ten zatím ale nedokázal zázraky. Teď jej čeká Manchester United a v příštím kole Chelsea. Orli by se měli rychle vzpamatovat. V tuto chvíli jsou jasným kandidátem na sestup. I nový manažer bude mít problémy se složením základní jedenáctky. Zranění jsou Zaha, Benteke, Loftus-Cheek, Tomkins a Wickham. Hrát nemůže ani Fosu-Mensah, který je u Eagles na hostování právě z Manchesteru United. Protrhnou hosté konečně své neštěstí?

Absence:

Manchester United: Ibrahimovič, Rojo, Carrick, Pogba (všichni zranění), Jones, Martial, Fellaini (všichni nejistý start)

Crystal Palace: Zaha, Benteke, Loftus-Cheek, Tomkins, Wickham (všichni zranění), Fosu-Mensah (v Crystal Palace je na hostování z Manchesteru United)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: de Gea - Valencia, Bailly, Smalling, Young - Matič, Herrera - Mata, Mchitarjan, Rashford - Lukaku

Crystal Palace: Hennessey - Kelly, Sakho, Dann, van Aanholt - Milivojevič, Riedewald - Townsend, Lee, Schlupp - Sako

Tip FotbalPortal.cz: 4:0

Kompletní program 7. kola Premier League:

Sobota 30. září

13.30 Huddersfield - Tottenham

16.00 Bournemouth - Leicester

16.00Manchester United - Crystal Palace

16.00 Stoke - Southampton

16.00 West Bromwich - Watford

16.00 West Ham - Swansea

18.30 Chelsea - Manchester City

Neděle 1. října

13.00 Arsenal - Brighton

15.15 Everton - Burnley

17.30 Newcastle - Liverpool

Michal Čermák / premierleague,com, skysports.com, fourfourtwo,com, whoscored.com, bleacherreport,com, fotbalportal.cz