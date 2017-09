Premier League - Ashley Young: Budeme bojovat na všech frontách. Chceme vyhrát každou soutěž

© skysports.com, fotbalportal.cz - Ashley Young

Dnes 14:50 - V minulé sezóně získal Manchester United EFL Cup a také triumf v Evropské lize. José Mourinho tak ve své první sezóně přinesl Red Devils dvě trofeje. V tomto ročníku touží po ještě větším úspěchu. Vědom si toho je i Ashley Young. Ten prohlásil, že Rudí ďáblové nepreferují žádnou soutěž, do které jsou nyní zapojeni. Zkrátka chtějí vyhrát všechno. Jak to nakonec dopadne?

Ve středu večer Manchester United vyhrál v Lize mistrů na půdě CSKA Moskva jasně 1:4. To jen potvrdilo výborný start Red Devils do této sezóny. V minulé sezóně klub z Old Trafford vyhrál Evropskou ligu a EFL Cup. V lize skončil šestý.

Teď se chce pokusit o daleko lepší výsledek. Ashley Young prohlásil, že Manchester United chce vyhrát všechny soutěže, do kterých je zapojen.

„Každý z nás chce vyhrát každou soutěž, do které jsme zapojeni.“

„Neexistuje žádná soutěž, kterou bychom upřednostňovali. Chceme jít po všech trofejích, ať už doma v Anglii nebo i v Evropě. Byli bychom potěšeni, kdyby se nám podařilo vyhrát všechno.“

„Máme tým na to, aby se nám to povedlo. Zatím není čas mluvit o nové smlouvě. Chci být součástí tohoto týmu a dalšího úspěchu. Jsme nejúspěšnější anglický klub a doufejme, že k tomu letos přidáme další trofeje.“

„Cítím se dobře a jsem velmi poctěn tím, že mi byla svěřena páska pro kapitána mužstva. Je to pro mě čest. Ukazuje to, že manažer do mě vkládá důvěru a já ji musím splatit. Snažím se to dělat v každém zápase.“

