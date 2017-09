Premier League - V sobotním zápase s Chelsea chceme potvrdit naše kvality a mistrovské ambice, řekl Gündogan

© skysports.com - Ilkay Gündogan

Dnes 12:14 - Sobotní podvečer nabídne v rámci Premier League další z řady atraktivních utkání - třetí Chelsea hostí první Manchester City. Oba týmy se nacházejí v dobré formě, a přestože tento zápas o titulu ještě nerozhodne, případnému vítězi dodá ještě více sebevědomí. Toho si je vědom i záložník Citizens Ilkay Gündogan.

Zápasy Manchesteru City jsou posledních kolech velmi jednoznačné. Poslední tři zápasy proti Liverpoolu, Watfordu a Crystal Palace Citizens jasně ovládli, navíc s úctyhodným skóre 16:0. Nedá se předpokládat, že by Manchester podobným způsobem smetl i Chelsea, zápas s Blues bude pro City dosud největší zkouškou.

Důležitosti a velikosti zápasu si je vědom i šestadvacetiletý záložník Ilkay Gündogan. „Bude to velký zápas, navíc hrajeme venku, takže to bude o to složitější. My jsme ale připraveni.“

„Pokud se zeptáte manažera, ten bude vždy říkat, že na hře týmu je stále co zlepšovat. My ale víme, že jsme dobrý tým, známe své kvality a chceme to dokázat právě v tomto zápase. Zápas na Stamford Bridge, na stadionu úřadujícího mistra je i o prestiži. Chceme ukázat naše ambice.“

Manchester City nedisponuje pouze smrtícím útokem, který v prvních šesti kolech nastřílel jednadvacet gólů, ale i pevnou obranou, která inkasovala pouze dvakrát. „Naše obrana ukazuje, že je stejně kvalitní a spolehlivá jako útok. Právě kombinace výborné defenzivy a ofenzivy je receptem na to, jak vyhrávat zápasy,“ dodal Gündogan.

Šestadvacetiletý Gündogan se v minulosti potýkal s častými zraněními. Drobné zdravotní potíže si odnesl i ze zápasu Carabao Cupu, ve kterém Manchester City porazil West Brom. Zranění ale podle všeho není vážné a mělo by německému fotbalistovi dovolit zasáhnout do příštích zápasů.

„Jsem rád, že jsem se po tom tvrdém skluzu vrátil tak rychle. Zkoušel jsem trénovat už v pátek, ale v koleni jsem stále cítil jemnou bolest. V sobotu nebylo možné být v sestavě, při nedělním a pondělním tréninku už jsem se ale cítil o poznání lépe,“ uzavřel Gündogan.

Ondřej Pražák / skysports.com