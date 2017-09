Premier League - Komu to jde z penaltového puntíku nejlépe? Porovnání všech 20 týmů Premier League

© dailymail.co.uk, fotbalportal.cz - Lacazette skóruje z penalty

Dnes 17:08 - Postavíte si míč, mezi vámi a brankářem je 11 metrů, nikdo vás nebrání, na vše máte klid. I tak se často stane, že střelec penaltu nepromění. Netrefí bránu, namíří balón do tyče, nebo jej přelstí gólman. Jak jsou na tom v této disciplíně kluby z Premier League? Který z nich si vede v proměňování pokutových kopů nejlépe a kdo si naopak nejčastěji drbe hlavu po selhání?

Arsenal se o víkendu stal třetím klubem, který v Premier League proměnil už 100 pokutových kopů. Šťastným střelcem byl Alexandre Lacazette - nejdražší posila v historii klubu zaznamenala tento počin ve vítězném duelu proti West Bromwichi.

Pouze Liverpool (112) a Chelsea (107) zaznamenaly více penaltových gólů. Oba kluby jsou také daleko efektivnější než Gunners.

Z těchto tří klubů má Arsenal nejnižší procento úspěšnosti. Proměnil 74,6 % pokutových kopů. To Liverpool 77,2 %, a Blues dokonce 85,6 % penalt.

Jak jsou na tom v této statistice ostatní kluby Premier League? Pojďme se na to podívat podrobněji.

West Bromwich se po zápase na Arsenalu cítil poškozen. Podle mnohých mu byla odepřena penalta za faul Mustafiho na Jaye Rodrigueze. Ovšem pro fanoušky Baggies je to známý pocit.

Na odpískání pokutového kopu ve prospěch jejich týmu čekají již 39 utkání v řadě. Je to delší série ze všech aktuálních klubů Premier League. Jenomže ještě hůře na tom byl v minulosti Wimbledon. Ten mezi lety 1997 až 2000 čekal na penaltu 91 zápasů v řadě.

Kdyby hlavní sudí Bobby Madley ukázal na penaltový puntík, byla by to WBA excelentní šance jít na Emirates Stadium do vedení.

Nicméně, Baggies jsou na tom s proměňováním pokutových kopů nejhůře ze všech účastníků Premier League. Jejich úspěšnost v této dovednosti je pouze 62,5 %.

O moc lépe na tom není Leicester (69,23% úspěšnost). Také se to v sobotu ukázalo. Simon Mignolet z Liverpoolu zneškodnil pokus Jamieho Vardyho, a i proto Foxes prohráli 2:3. Lišky proměnily jen 36 z 52 pokusů. Nejhůře si vedl Riyad Mahrez - nedal 4 z 11.

Nejlépe se v tomto směru ukazuje Swansea. Přesnost hráčů Swans je opravdu impozantní. Proměnili 19 z 20 (95% úspěšnost). Jedinou chybu si připsal Scott Sinclair v březnu 2012, když nepřekonal Joa Harta v brance Manchesteru City. Swansea ale i tak tehdy vyhrála 1:0.

Dalšími dobrými čísly se mohou pochlubit Watford (93,3% úspěšnost) a Southampton (89,71% úspěšnost), přičemž Saints měli hned tři opravdové krále. Matt Le Tissier, James Beattie a Rickie Lambert - tito tři z 50 pokusů minuli dohromady jen dvakrát.

Jediný, kdo v úspěšnosti porazil Matta Le Tissiera, je Yaya Touré. Ten proměnil všech 11 pokutových kopů, které v Premier League zahrával. Le Tissier selhal jednou z 26 pokusů (96% úspěšnost). Dalšími špičkovými exekutory penalt jsou Danny Murphy (94% úspěšnost) a Julian Dicks (93,8% úspěšnost).

Pokud jde o brankáře a jejich úspěšnost ve zlikvidování penalt, pak nejlépe je na tom David Seaman, bývalá jednička Arsenalu. Ten lapil 7 z 22 pokutových kopů (32% úspěšnost). Mezi aktivními strážci svatyně vede Simon Mignolet z Liverpoolu (31% úspěšnost) a za ním je pak Heurelho Gomes z Watfordu (27% úspěšnost).

