Premier League - Thierry Henry o Lukakuovi, Agüerovi, Kaneovi a Moratovi. Koho z nich řadí mezi světovou špičku?

Dnes 14:19 - Manchester United táhne nově příchozí Romelu Lukaku. Stejná situace nastala Chelsea, kde začíná v útoku panovat Álvaro Morata. Pak tady jsou dvě známé firmy. Sergio Agüero bude brzy nejlepším střelcem celé historie Manchesteru City. Harry Kane už načal druhou stovku gólů v barvách Tottenhamu. Kdo z nich je ale opravdu špičkovým světovým hráčem a patří k elitě? Co i o tom myslí Thierry Henry?

Všichni čtyři zmínění útočníci o víkendu skórovali. Harry Kane dokonce zaznamenal dvě přesné trefy, Álvaro Morata se blýskl hattrickem. Agüero, Lukaku i Morata už nastřádali 6 přesných zásahů a společně vévodí tabulce střelců. Harry Kane je jen o dvě trefy zpět.

Během pondělního večera se do debaty pustili Thierry Henry a Jamie Carragher. Kdo je podle nich světovou extratřídou a kdo mezi ni ještě nepatří? Henry a Carragher se shodli na jednom jménu - Sergio Agüero patří mezi nejlepší. Co vše k tomuto tématu řekla francouzská legenda?

„Mezi nejužší světovou špičku, tu opravdovou elitu, patří Sergio Agüero. A to kvůli tomu, že to dlouhodobě ukazuje v Premier League rok co rok.“

„Už vyhrál Premier League, zahrál si finále mistrovství světa. Už dlouhou dobu prokazuje své kvality. Zaslouží si uznání. Myslím, že někdy přehlížíme Agüera. Přitom statistiky jasně dokazují, že patří mezi nejlepší na světě.“

„Ostatní tři útočníci budou ve světové špičce, ale ještě v ní nejsou. Lukaku zrovna dorazil do Manchesteru United. Teprve začíná hrát Ligu mistrů, kterou předtím nehrál.“

„Vždy, když mluvíme o světové extratřídě, tak Agüero k ní má rozhodně nejblíže. O ostatních nemusíme pochybovat. Měli bychom být rádi, že tyto hráče máme v Premier League.“

„Kane, bohužel pro něj, zažil se Spurs jen velmi krátkou epizodu v Lize mistrů i v Evropské lize. Morata to měl také těžké. V Realu Madrid naskakoval především z lavičky. Předtím měl dobrý rok v Juventusu, ale hrál s Carlosem Tévezem a Fernandem Llorentem. Pokouší se teď v Chelsea, aby na něm tým stál. Stejně se o to snaží Romelu Lukaku v Manchesteru United.“

„Neříkám, že se nikdy nestanou světovou extratřídou. Myslím si, že to zvládnou. Ale ještě do ní zkrátka nepatří. Není to jen o domácí soutěži. Musí jít krůček po krůčku nahoru.“

„Nezáleží na tom, jaký dres máte na sobě. Nezáleží na tom, zda je to velký zápas nebo nějaký běžný. Stále musíte podávat skvělé výkony.“

Jamie Carragher souhlasí s Henrym a řekl, že Morata, Kane a Lukaku jsou těsně pod úrovní barcelonského Luise Suáreze, mnichovského Lewandowskiho a samozřejmě pod Messim a Cristianem Ronaldem.

„Lidé definují světovou extratřídu různě. Myslím, že to můžete udělat v Lize mistrů nebo na nějakém velkém turnaji. Ne v domácí soutěži. V této pozici vidím Luise Suáreze a Roberta Lewandowskiho. Někteří lidé říkají, že světová špička je široká, jiní do ní řadí jen Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Myslím si, že v současné době je světová špička o 25 až 30 hráčích. Pokud někdo ční nad ostatními delší dobu, jsou to tak 2 až 3 hráči, pak je to skutečná světová extratřída.“

„V současné době jsou to Suárez, Lewandowski, Neymar a další dva, o kterých nemusíme bavit, protože jsou daleko před ostatními. Lukaku, Morata a Kane jsou hned pod touto úrovní, ale jsou to ještě mladí hráči.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz