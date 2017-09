Premier League - Souhrn zajímavostí 6. kola Premier League: Chicharito opakem Coutinha, Eagles dál spí, Lukaku vyrovnal Sahu, Morata se zapsal do historie

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Zajímavosti 6. kola Premier League

Dnes 09:34 - V šestém kole Premier League se činili favorité. Ani jeden z velkých týmů neztratil body. Dál válí Manchester City, který tentokrát nadělil pětku bezradnému Crystal Palace a prohloubil. jeho krizi. Chicharito skóruje jen zblízka, to Coutinho pálí zdálky. Eriksen je nejlepším Dánem. Historii přepisovali Lukaku, Morata, Lacazette i Barry.

Chicharito už má 40 gólů v Premier League

V létě se Javier Hernández vrátil do Premier League. Nyní hájí barvy West Hamu. Kladivářům se ovšem příliš nedaří. V sobotu nezvládli doma londýnské derby, když Tottenhamu podlehli 2:3. Nezabránil tomu ani tento mexický útočník. Alespoň si ale vylepšil osobní statistiky. V utkání proti Spurs jednou skóroval a byl to pro něj 40. gól v Premier League. Velmi zajímavé je také to, že všech těchto 40 branek vstřelil z prostoru uvnitř pokutového území.

Dvougólový Kane a Eriksen nejlepším Dánem v historii Premier League

Ano, největší zásluhu na výhře na půdě West Hamu měl Harry Kane. Útočník Tottenhamu zaznamenal v prvním poločase dvě přesné zásahy. Už nasázel v této sezóně Premier League 4 góly a dostává se loňské formy. Ovšem vítěznou trefu zaznamenal Christian Eriksen, který také předvádí vynikající výkony. Eriksen se zároveň stal nejlepším dánským střelcem v historii Premier League. Dal už 33 gólů. To se nikomu dalšímu ze země Hanse Christiana Andersena nepodařilo.

Burnley drží šňůru bez prohry

V sobotu odpoledne hostilo Burnley nováčka z Huddersfieldu. Nakonec z tohoto souboje vytěžilo bod za remízu 0:0. Clarets už počtvrté v řadě v lize neprohráli. Navíc inkasovali v těchto duelech jen dva góly. Jeden na Anfieldu a jeden ve Wembley od Tottenhamu. Burnley má zatím jen jednu jedinou prohru. Změní tyto statistiky v příštím kole Everton?

Huddersfield sbírá bod po bodíku

Jako nováček soutěže si nemůže Huddersfield příliš vyskakovat, ale zároveň se snaží získat každý bodík. Další si připsal v Burnley. Už jich za 6 kol nastřádal devět a drží se v horní polovině tabulky. Proti Burnley nebyli hosté bez šance. Hlavním strůjcem útočných akcí je Aaron Mooy. Ten pro své spoluhráče vytvořil už 14 šancí. Nikdo jiný z kádru Huddersfieldu jich nepřipravil více.

Bournemouth nedokáže udržet vedení

Cherries přijeli do Goodison Parku loupit. Měli na body zaděláno, když je ve 49. minutě poslal do vedení King. Dlouho to vypadalo, že Bournemouth si skutečně nějaký bod odveze. Jenomže v 77. a 82. minutě udeřil domácí Niasse a bylo po bodech. Znovu se ukázalo, že Bournemouth si nedokáže poradit se situací, kdy vede. Od začátku loňské sezóny už v takovéto situaci ztratil 28 bodů.

Manchester City válcuje dál, Crystal Palace ne a ne se probudit

I v úvodu této sezóny mají Citizens vynikající formu. Za posledních 5 soutěžních utkání nastříleli celkem 22 gólů. Do sítě Crystal Palace jich v sobotu nasázeli hned 5 a žádný neinkasovali. Mají stejně bodů jako druhý Manchester United, ale výrazně lepší skóre. Sergio Agüero se drží v čele střelců s Lukakuem a Moratou.

To Crystal Palace má úplně jiné starosti. Po šesti kolech je zatím žhavým kandidátem na sestup. Ani pod novým koučem Royem Hodgsonem se žádný zázrak nekoná. Eagles jsou stále na nule, a navíc pořád se jim ještě nepodařilo vstřelit ani gól. Tato hrůzostrašná série může mít pokračování. Orli jedou příště na Old Trafford a pak hrají s Chelsea...

Lukaku vyrovnal Sahu, Southampton doma gólově mlčí

Manchester United zvládl složitý duel na půdě Southamptonu. Zápas rozhodla jediná branka, kterou ve 20. minutě zaznamenal Romelu Lukaku. Byl to pro něj 6. gól v šestém ligovém zápase v dresu Red Devils. Stejný počin se před ním povedl pouze Louisi Sahovi. Překoná v příštím kole proti poslednímu Crystal Palace belgický útočník tento rekord?

Southampton je jedenáctý. Ztrácí body na domácím hřišti. A to především proto, že na něm neumí střílet góly. Vždyť v osmi z posledních devíti zápasů před domácím publikem neskóroval. To je velmi tristní bilance. Jediná tři branky si příznivci Saints užili ve druhém kole letošního ročníku v duelu proti West Hamu. Svatí tehdy vyhráli 3:2.

Morata má první hattrick v Premier League a přepsal historii Chelsea

Chelsea neměla problém ve Stoke, kde se nikomu nehraje snadno. Vyhrála tam jasně 0:4. V tabulce zůstává na třetím místě s tříbodovou ztrátou na oba Manchestery. Hlavní hvězdou utkání proti Potters byl jednoznačně Álvaro Morata. Španělský útočník totiž zaznamenal svůj premiérový hattrick v Premier League. Morata překonal jeden rekord Chelsea. V úvodních 6 ligových zápasech v dresu Blues měl prsty v 8 gólech (6 dal sám, na 2 další přihrál). To se ještě žádnému hráči Blues nikdy nepovedlo. Chelsea z posledních 9 venkovních ligových utkání osmkrát vyhrála. Je to její nejlepší série od září 2009.

Watford drží krok s nejlepšími

Za pětkou Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool se drží Watford. Hornets dokázali vybrakovat Swansea. Na jejím stadionu vyhráli 1:2. Rozhodnutí obstaral v 90. minutě Richarlison. Ten má velmi dobrou úspěšnost střelby. V této sezóně třikrát vystřelil a dvakrát z toho byl gól. Watford je tak na šestém místě a ztrácí pouhé dva body na třetí Chelsea. Po minulém výbuchu, kdy doma schytal „kanára“ od Manchesteru City, se dokázal vzpamatovat velmi rychle. Jak bude pokračovat?

Liverpoolu se povedla odplata za Carabao Cup. Coutinho opakem Chicharita

Ve třetím kole Carabao Cupu Leicester doma zdolal Liverpool 2:0. O čtyři dny později stejnému soupeři v ligovém utkání také vstřelil dvě branky, ale nestačilo to ani na bod. Reds totiž dali o gól víc. Smutným hrdinou byl Jamie Vardy, který neproměnil pokutový kop za stavu 2:3. Nejlepším hráčem utkání byl Philippe Coutinho. Ten přihrál na úvodní gól Salahovi a poté sám skóroval z přímého volného kopu. Byl to pro něj už 16. gól v Premier League mimo prostor šestnáctky. Od jeho debutu v Premier League, ledna 2013, se nikomu nepodařilo nastřílet z tohoto prostoru více branek. Je to tedy jasný protiklad výše zmíněného Javiera Hernándeze.

Proti výše postaveným týmům to Brightonu jde

Za 6 kol Brighton třikrát bodoval. Tentokrát si připsal tři body, když doma zdolal 1:0 Newcastle. Nováček dokázal bodovat vždy proti týmům, které byly v tabulce hodně vysoko. Uhrál remízu 0:0 s Watfordem, který byl před vzájemným duelem na čtvrtém místě. Vyhrál s West Bromwichem, jenž byl v té době pátý. Magpies byli před víkendovým kolem na sedmé příčce. Aktuálně je Brighton na třináctém místě a v příštím kole jede na Emirates Stadium. Překvapí dalšího favorita?

Lacazette spasil Arsenal, Barry se osamostatnil

V pondělní dohrávce udolal Arsenal West Bromwich Albion 2:0. Oba góly domácích vstřelil Alexandre Lacazette. Gunners se díky tomu posunuli tabulkou vzhůru na sedmé místo. Na oba vedoucí Manchestery nyní ztrácí 6 bodů. Lacazette se trefil i ve svém třetím domácím ligovém zápase. To se někomu z Arsenalu povedlo poprvé od roku 1988, kdy to zvládl Brian Marwood. Kanonýři předvedli velmi dobrý výkon.

Gareth Barry byl sice smutný z prohry, ale také se zapsal do historie. Definitivně se stal hráčem, který odehrál v Premier League nejvíce zápasů ze všech. Na prvním místě se osamostatnil a na druhou příčku odsunul Ryana Giggse. Barry si připsal start číslo 633. Šestatřicetiletý záložník debutoval v květnu 1998 ve svých 17 letech v dresu Aston Villy. V sezóně 2011/2012 vyhrál mistrovský titul s Manchesterem City. Nicméně, Barry má ještě co dělat. Je nejlepší v Premier League, ale v celé historii nejvyšší anglické soutěže je nejlepší Peter Shilton. Ten nasbíral 849 startů.

