Premier League - Mění Chelsea, Manchester City a Manchester United Premier League v TOP3?

Dnes 15:42 - Ve spojitosti s Premier League se v posledních letech hovoří o TOP6, tedy o nejlepší šestici klubů, mezi které patří Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United a Tottenham. Ovšem jedním z témat nedělní diskuze bylo to, zda Blues, Citizens a Red Devils nezačínají tvořit TOP3? Co vše k tomu bylo řečeno? A jaký je váš názor?

Manchester City i Manchester United zůstávají po 6 úvodních kolech Premier League stále neporaženy. Oba mají shodně 16 bodů. Za nimi je o tři body zpět Chelsea, která obhajuje mistrovský titul. Ta se rychle „zotavila“ z nečekané úvodní domácí prohry s Burnley.

Dříve se v Premier League hovořilo o TOP4, postupem času to bylo rozšířeno na TOP6. Steve Bates, šéf fotbalové sekce Sunday People, v nedělní debatě na SkySports uvedl, že se podle něj tato rovnováha posunula opět jiným směrem.

„Myslím, že bychom mohli hovořit o TOP3. Dva kluby z Manchesteru a Chelsea mají úžasné týmy. Lidé se tady pyšní skutečností, že v Premier League může každý porazit každého, ale nemyslím si, že to je v současnosti pravda.“

„Nevidím nikoho, kdo by teď mohl porazit Manchester City. Zatímco Chelsea jela do Stoke, což je notoricky obtížné místo, a vyhrála tam hladce 4:0. Navíc měla další velké šance. To je znamení, že na špičce se vytváří oddělení kvality od ostatních.“

„Dva kluby z Manchesteru jsou na vrcholu. Začínají vytvářet mezeru mezi zbytkem. Pokud to bude pokračovat, myslím si, že tyto dva kluby a Chelsea, která se přidá, budou před Vánocemi hodně vzdáleni všem ostatním.“

Manchester United vyhrál titul v sezóně 2012/2013. Manchester City pak o sezónu později. Za poslední tři sezóny vyhrála titul dvakrát Chelsea. Jediným, kdo se mezi ně vklínil, byl Leicester. Foxes v sezóně 2015/2016 šokovali všechny.

Paul Hayward, sportovní šéfredaktor Daily Telegraph, se domnívá, že je jen velmi malá šance na další podobné překvapení.

„Když Leicester vyhrál ligu, všichni jsme říkali, že střední kluby zesílily, protože získaly více peněz a mají více kvalitních hráčů. Ale kyvadlo se zhouplo zpátky. Nejlepší tři kluby se touto hrozbou zabývaly a vypořádaly se s tím.“

„Střední týmy teď nemají jakoukoliv šanci přiblížit se absolutní špičce v čele s Manchesterem City.“

Matt Dickinson, sportovní šéfredaktor The Times, že síla nejlepších třech anglických klubů by se mohla projevit i v evropských pohárech.

„Pokud chceme, aby se některé anglické kluby ukázaly v dobrém světle v Champions League, potřebujeme, aby některé zesílily. Oba kluby z Manchesteru a Chelsea to dělají pod vedením těch nejlepších.“

