Premier League - Týmy pod mým vedením si v obraně obvykle vedou dobře. Jsem dobrý defenzivní kouč, říká Klopp

© skysports.com - Jürgen Klopp

Dnes 15:54 - Liverpool dokázal o víkendu téměř po měsíci remíz a proher znovu zvítězit. Výhru 2:3 nad Leicesterem však nadále doprovázely občasné rozpaky v defenzivní činnosti. Manažer Jürgen Klopp připouští, že nekončící chyby v obraně snáší jen těžko.

V prvních šesti kolech Liverpool v Premier League inkasoval jedenáctkrát. Pouze West Ham, Leicester a poslední Crystal Palace dostaly více gólů - dvanáct.

„Je zřejmé, že dostáváme příliš mnoho gólů, o tom není pochyb. Skutečně mě to trápí a zabývám se tím. Obrany týmů, které vedu jako manažer, obvykle fungují dobře, nyní ale v obraně nejsme tak dobří,“ řekl Jürgen Klopp.

Přes léto se Liverpool zajímal o Virgila Van Dijka, ten sice začal trucovat, Southampton mu ale přestup nedovolil. Místo jiného středního obránce tak Klopp přivedl Andrew Robertsona, levého beka z Hullu.

„Bude to dobré, spějeme k tomu. Věřím nejen ofenzivní složce našeho týmu, ale i té defenzivní. Líbí se mi sestava našeho týmu. Vím, že potřebujeme výsledky, vím, že je to pro klub důležité a věřte, že mám klub opravdu rád, možná více než kdokoliv jiný. Proto mi záleží, aby se Liverpool neustále zlepšoval.“

„Někdy je dobré, když dostanete pořádný úder a otevřou se vám oči. Několik dobrých ran už jsme v této sezoně utržily. Ta netvrdší byla nepochybně od Manchesteru City, ale naštěstí to byla jediná krutá porážka. Vždy jsme se dokázali znovu postavit na nohy a bojovat. Hrajeme dobrý fotbal, líbí se mi styl, jakým hrajeme,“ dodal německý manažer.

Nedělní vítězství nad Leicesterem by Liverpool možná neoslavoval nebýt brankáře Simona Mignoleta, který za stavu 2:3 chytil Vardyho penaltu. „Podle mě to neměla být penalta, dotkl jsem se nejprve balonu. Kdyby podobný zákrok udělal některý hráč z pole, nemyslím si, že by to bylo posouzeno takhle,“ řekl Mignolet.

"Nezaobírám se nějakými osobními rekordy v počtu chycených penalt. Nejdůležitější je, že jsme získali tři body. To je to, co jsme potřebovali a na čem můžeme stavět. Přestože to bylo poměrně bláznivé utkání, můžeme si z něj odnést řadu pozitiv. Bojovali jsme, ukázali jsme charakter a nakonec jsme byli odměněni třemi body. V pozici, v jaké jsme, je to důležité vítězství,“ uzavřel devětadvacetiletý brankář.

Ondřej Pražák / skysports.com