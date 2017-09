Premier League - Álvaro Morata se svými výkony řadí do zástupu světových útočníků. Je to po všech stránkách skvělý útočník, říká Conte

© independent.co.uk -

Dnes 14:52 - Když Álvaro Morata přicházel do Premier League, málokdo věřil, že by mohl zářit více než současné hvězdy anglické ligy či nově příchozí posily předních týmů - Romelu Lukaku nebo Alexandre Lacazette. Španělský útočník však vstoupil do nové fáze své kariéry více než dobře. Chválou nešetří ani manažer Chelsea Antonio Conte.

Álvaro Morata po svém sedmapadesátimilionovém příchodu z Realu Madrid ukázal, že Premier League mu nebude cizí. Za Real Madrid odehrál třiašedesát zápasů, ve kterých vstřelil pětadvacet gólů, do stejného počtu zápasů nastoupil i v Juventusu, za který se trefil patnáctkrát. V úvodních šesti kolech Premier League vstřelil šest branek a na další dvě přihrál. V posledním zápase navíc hattrickem sestřelil Stoke City.

„Álvaro v Juventusu a Realu příliš nehrál. Až teď má šanci naplno ukázat, co v něm je. Pořád je velmi mladý, je mu teprve čtyřiadvacet let, a už je pro Chelsea tak důležitým hráčem,“ řekl Antonio Conte.

„Skvěle zapadl do našeho herního stylu, ukazuje, že je silný, dobře pracuje s balonem a nebojí se osobních soubojů. Je to komplexní hráč,“ dodal Conte.

Moratu po zápase pochválil i Mark Hughes, manažer Stoke. „Morata je fantastický hráč, který rozhoduje zápasy Chelsea. Přesně to očekáváte od útočníka těch největších kvalit, které on bezesporu má.“

Ve středu čeká nejen Moratu návrat do Madridu. Chelsea se totiž v rámci skupinové fáze Ligy mistrů střetne s Atléticem Madrid. Zápas bude mít zajímavý náboj i díky tomu, že minulý týden se oba týmy konečně dohodly na tom, že Diego Costa se v lednu vrátí do Atlética.

„Diego byl v Anglii podceňovaným útočníkem. Lidé se zaměřovali spíše na jeho chování a pověst než na skutečné fotbalové kvality," řekl gólman Thibaut Courtois, který v Atléticu působil v letech 2011 až 2014.

„Je to jeden z nejpohodovějších a nejmilejších lidí, co znám. V létě jsme ale koupili nového útočníka, a tak je pochopitelné, že odchází. Jako parťáka jej budu postrádat, na hřišti ale Álvaro ukázal, že jej dokáže zastoupit,“ dodal belgický brankář.

Ondřej Pražák / skysports.com