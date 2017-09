Premier League - Pro United nejsi dost dobrý. Sir Alex Ferguson v roce 2006 odmítl podepsat Francka Ribéryho

© sport24.lefigaro.fr - Franck Ribéry

Dnes 18:38 - Sir Alex Ferguson odmítl v roce 2006 šanci přivést francouzského záložníka Franka Ribéryho do Manchesteru United poté, co jej nynější hráč Bayernu Mnichov nepřesvědčil během 45 minutového sledování. Informace o tom se objevila v úryvku z deníku Alastaira Campbella, bývalého ředitele komunikace Tonyho Blaira a blízkého přítele bývalého manažera United.

Podle listu The Sunday Times byl Campbell s Fergusonem, když Ribéry čelil ještě jako hráč Olympique Marseille v únoru 2006 Boltonu Wanderers v utkání tehdejšího Poháru UEFA.



Ale Fergusonovi netrvalo příliš dlouho, než se rozhodl, že 22letý mladík v sestavě Marseille nemá na to, aby se v Manchesteru United prosadil.



Campbell napsal: „Alex sledoval Francka Ribéryho, křídlo Marseille, ale během poločasu se rozhodl, že pro United není dostatečně dobrý.“



Ribéry nakonec strávil ve Francii ještě jednu sezónu a v červnu 2007 přestoupil za 20 milionů liber do Bayernu Mnichov, se kterým od té doby získal sedm bundesligových titulů a primát v Lize mistrů.



V deníku se objevila také zmínka o bouřlivém vztahu mezi Fergusonem a bývalým kapitánem Manchesteru United Royem Keanem, který měl podle bývalého šéfa klubu své “démony“.



„Ferguson cítil, že Keane má vše, co je potřeba, ale měl svoje démony, kteří se dostávali ven. Říkal jsem mu, nemůžeš popřít, že to byl ten nejinteligentnější hráč, jakého jsi vedl a který má na to stát se top manažerem. Ale on mi řekl. Chyba. Tam je něco špatného.“

