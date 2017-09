Premier League - Arséne Wenger: Odchod Kierana Gibbse mě mrzel více, než přestup Alexe Oxlade-Chamberlaina

© SkySports.com - Kieran Gibbs a Alex Oxlade-Chamberlain

Dnes 10:51 - Manažer Arsenalu Arséne Wenger přiznal, že přestup Alexe Oxlade-Chamberlaina pro něj nebyl tak bolestivý, jako odchod Kierana Gibbse do West Bromwiche Albion. Gibbs přestoupil k Hawthorns den před koncem letního přestupového termínu za 7 milionů liber, zatímco Oxlade-Chamberlain o den později podepsal za 35 milionů liber s Liverpoolem.

Arsenal v létě opustili dva jeho dlouholetí hráči, a přestože veřejnost hůře vnímala přestup Oxlade-Chamberlaina, který v loňské sezóně dostával mnohem více příležitostí než Gibbs, právě odchod levého beka, který v prvním týmu Arsenalu hrál od svých 18 let a nastoupil za něj do 230 utkání, byl pro Wengera bolestivější.



„Každý by chtěl stabilitu a hráče, kteří ponesou hodnoty klubu po generace,“ přiznal Wenger před pondělním návratem Gibbse s West Bromem na Emirates.



„Je pravda, že odchod Gibbse mě mrzel víc než Chamberlaina, protože v Arsenalu působil od svých 10 let. Přicházel jako levé křídlo, já jsem ho přeškolil na beka, protože jsem v něm viděl inteligenci a rychlost, kterou by mohl nejlépe využít jako levý obránce.“



Gibbs v loňské sezóně odehrál za Arsenal pouhých 11 utkání v Premier League a letní příchod Seada Kolašinace jeho šance na sestavu ještě snížil, anglický obránce se proto v 27 letech rozhodl zkusit štěstí jinde.



„Nepožádal o přestup, Bylo to vzájemné rozhodnutí. Chtěl hrát - je mu 27, nebo 28. V tomto věku chcete hrát. Bylo to obtížné rozhodnutí, ale pokud ti člověk dá tolik let, musíš to přijmout. Je fakt, že máme Kolašinace a nemůžeme držet tři levé obránce,“ dodal Wenger.

